Giertych: Kaczyński widzi, że w partii mu się wszystko rozpada

Redakcja poleca:

Roman Giertych
Giertych o kandydacie PiS na premiera. "Jestem we frakcji Mariusza Goska"
Źródło: TVN24
Tak kocham PiS, że dla mnie dwa PiS-y byłyby lepsze niż jeden - zażartował w "Kropce nad i" w TVN24 poseł KO Roman Giertych, odnosząc się do sporów w Prawie i Sprawiedliwości. Mówił też o tym, kogo "będzie wspierał z całej siły" w wyścigu o kandydaturę na premiera z ramienia największego opozycyjnego ugrupowania.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w ubiegłym tygodniu poinformował, że wybrał już kandydata na premiera z ramienia jego partii. Zapowiedział też, że nazwisko to opinia publiczna pozna w marcu. Od tego czasu trwają spekulacje, na kogo wskaże Kaczyński.

"Został skreślony" z listy Kaczyńskiego. Wokół "dużo niechęci"

"Został skreślony" z listy Kaczyńskiego. Wokół "dużo niechęci"

Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiSebastian Zakrzewski
"Polityczna ofensywa" w PiS. "Uznaliśmy, że to dobry moment"

"Polityczna ofensywa" w PiS. "Uznaliśmy, że to dobry moment"

Giertych: jestem we frakcji Mariusza Goska

Według medialnych doniesień na liście potencjalnych kandydatów partii na premiera w kolejnych wyborach parlamentarnych jest między innymi Zbigniew Bogucki, obecnie szef prezydenckiej kancelarii. W piątek w Radiu Zet na pytanie, dlaczego nie chce być kandydatem PiS na premiera, Bogucki odparł: - A kto tak powiedział, że nie chcę?

Zapytany o tę sprawę w "Kropce nad i" w TVN24 poseł KO Roman Giertych ocenił, że szef prezydenckiej kancelarii "nie ma szans". - Tylko Mariusz Gosek. Ja jestem we frakcji Mariusza Goska. Będę go wspierał z całej siły - zażartował.

Giertych: dwa PiS-y byłyby lepsze niż jeden

Giertych był również pytany, dlaczego w PiS już teraz trwa poszukiwanie kandydata na premiera. - Chodzi o to, żeby coś napisali, że Jarek się jeszcze liczy. On widzi, że [Karol - red.] Nawrocki wszystko rozgrywa, że w partii mu się wszystko rozpada - ocenił.

Stwierdził przy tym, że nie ma jeszcze decyzji politycznych, w jakiej formie ugrupowanie będzie szło do wyborów parlamentarnych. - Czy będą na przykład dwa PiS-y, czy Morawiecki będzie stracony. Tego nikt nie wie - kontynuował Giertych.

Wówczas prowadząca Monika Olejnik zwróciła uwagę, że niewybranie Mateusza Morawieckiego na kandydata PiS na premiera może wywołać w ugrupowaniu "straszną awanturę". - Może się rozmnożą. Tak kocham PiS, że dla mnie dwa PiS-y byłyby lepsze niż jeden - zażartował Giertych.

pc

PiS szuka kandydata, Giertych znalazł im idealnego. "Będę go wspierał"

pc
Autorka/Autor: Kamila Grenczyn/ft

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Prawo i SprawiedliwośćRoman GiertychJarosław KaczyńskiMariusz Gosek
