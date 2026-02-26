Giertych: Kaczyński widzi, że w partii mu się wszystko rozpada

Giertych o kandydacie PiS na premiera. "Jestem we frakcji Mariusza Goska" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w ubiegłym tygodniu poinformował, że wybrał już kandydata na premiera z ramienia jego partii. Zapowiedział też, że nazwisko to opinia publiczna pozna w marcu. Od tego czasu trwają spekulacje, na kogo wskaże Kaczyński.

Giertych: jestem we frakcji Mariusza Goska

Według medialnych doniesień na liście potencjalnych kandydatów partii na premiera w kolejnych wyborach parlamentarnych jest między innymi Zbigniew Bogucki, obecnie szef prezydenckiej kancelarii. W piątek w Radiu Zet na pytanie, dlaczego nie chce być kandydatem PiS na premiera, Bogucki odparł: - A kto tak powiedział, że nie chcę?

Zapytany o tę sprawę w "Kropce nad i" w TVN24 poseł KO Roman Giertych ocenił, że szef prezydenckiej kancelarii "nie ma szans". - Tylko Mariusz Gosek. Ja jestem we frakcji Mariusza Goska. Będę go wspierał z całej siły - zażartował.

Giertych: dwa PiS-y byłyby lepsze niż jeden

Giertych był również pytany, dlaczego w PiS już teraz trwa poszukiwanie kandydata na premiera. - Chodzi o to, żeby coś napisali, że Jarek się jeszcze liczy. On widzi, że [Karol - red.] Nawrocki wszystko rozgrywa, że w partii mu się wszystko rozpada - ocenił.

Stwierdził przy tym, że nie ma jeszcze decyzji politycznych, w jakiej formie ugrupowanie będzie szło do wyborów parlamentarnych. - Czy będą na przykład dwa PiS-y, czy Morawiecki będzie stracony. Tego nikt nie wie - kontynuował Giertych.

Wówczas prowadząca Monika Olejnik zwróciła uwagę, że niewybranie Mateusza Morawieckiego na kandydata PiS na premiera może wywołać w ugrupowaniu "straszną awanturę". - Może się rozmnożą. Tak kocham PiS, że dla mnie dwa PiS-y byłyby lepsze niż jeden - zażartował Giertych.

OGLĄDAJ: PiS szuka kandydata, Giertych znalazł im idealnego. "Będę go wspierał"