Giertych chce śledztwa wobec Dudy. "W związku z utratą immunitetu"

W środę Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta, a tym samym Andrzej Duda zakończył swoją 10-letnią kadencję i utracił przywileje chroniące głowę państwa przed odpowiedzialnością karną w trakcie sprawowania urzędu.
W czwartek do kwestii immunitetu prezydenckiego Dudy odniósł się poseł KO Roman Giertych. "W związku z utratą immunitetu prezydenckiego przez Andrzeja Dudę zwracam się do Prokuratora Krajowego o natychmiastowe wszczęcie śledztwa w sprawie niedopełnienie przez PAD obowiązków poprzez odmowę przyjęcia przysięgi od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego" - napisał w mediach społecznościowych.
Andrzej Duda w trakcie swoich dwóch kadencji w Pałacu Prezydenckim, podpisał szereg ustaw zmieniających funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a część środowiska prawniczego i polityków koalicji rządzącej zarzuca mu także łamanie konstytucji.
W 2015 roku Duda odmówił przyjęcia przysięgi od trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a w ich miejsce powołano tzw. sędziów dublerów.
