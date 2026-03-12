"On chyba zapomina, że za naszą wschodnią granicą toczy się brutalna wojna"

Prezydent: nie podpiszę ustawy o SAFE Źródło: prezydent.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W wygłoszonym w czwartek orędziu prezydent Karol Nawrocki oznajmił, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program na obronność SAFE.

Sprawę komentował w "Kropce nad i" w TVN24 generał Mirosław Różański, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, szef senackiej komisji obrony narodowej. - Dzisiaj jednoznacznie pan prezydent Nawrocki powiedział: nie ufam wam, żołnierzom, nie ufam wam, armii - ocenił.

Różański: jakaś aberracja w jego sposobie myślenia

Gość Moniki Olejnik dodał, że ma wątpliwości, czy prezydent Nawrocki rozumie, że jest zwierzchnikiem sił zbrojnych.

- Odnoszę wrażenie, że Karol Nawrocki jakby zapomniał o tym, że w czasie pokoju rosyjska rakieta wleciała w środek Polski, spadła koło Bydgoszczy - mówił Różański. - On chyba zapomina o tym, że za naszą wschodnią granicą toczy się brutalna wojna, (...) że w tej chwili Bliski Wschód staje się takim punktem zapalnym, który też będzie wpływał na nasze bezpieczeństwo - wyliczał.

- Jeżeli o tym nie myśli zwierzchnik sił zbrojnych, nie myśli o tym prezydent, który konstytucyjnie odpowiada za nasze bezpieczeństwo, to znaczy, że chyba jest jakaś pewna aberracja w jego sposobie myślenia - ocenił.

OGLĄDAJ: TVN24 HD