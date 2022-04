W pobliżu Gdyni przewrócił się jacht. Dwie osoby nie żyją, jedna jest zaginiona

Kluska w rozmowie z TVN24 zaznaczył, że to młodzi ludzie przygotowujący się do zawodów regatowych. - Byli ubrani w środki asekuracyjne, ochronne. Z informacji od sternika, który przebywa w szpitalu mamy informację, że do wypadku doszło około godziny 12.00. Z niewiadomych przyczyn informacja do SAR została przekazana dopiero od właściciela jednostki, który samodzielnie wyruszył zaniepokojony na poszukiwania, to on znalazł i podjął z wody jedną osobę. Drugą osobę podjęli ratownicy SAR, śmigłowiec Marynarki Wojennej znalazł tę osobę - mówił.