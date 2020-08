Jackowski: od lat władze samorządowe Gdańska próbowały wykorzystywać święta do celów politycznych

Leszczyna: niedługo wszystko będzie pod flagą PiS-u, a nie flagą biało-czerwoną

Jak stwierdziła posłanka, "PiS robi to wszystko po to, żeby zabrać państwo obywatelom". - Zabiera państwo samorządom, a samorządy to są wspólnoty lokalne. To nie są samorządowcy, to nie są prezydenci. Samorząd to są ludzie mieszkający w Gdańsku, w Częstochowie, w każdej małej miejscowości, we wsi, w powiecie - przekonywała.