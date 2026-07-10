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Psychoterapia dla dzieci bez czekania? Jak skorzystać z programu Fundacji TVN

Pomoc Warszawy dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym (zdjęcie ilustracyjne)
Zuzanna Kuffel: przeciętny polski rodzic, nie rozumie, kto jest kim
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Jak skrócić czas oczekiwania na psychoterapię dla dzieci i zapewnić im dostęp do kompleksowego wsparcia? Z myślą o mniej zamożnych rodzinach Fundacja TVN uruchomiła ogólnopolski program dofinansowania psychoterapii dla dzieci i młodzieży. Jak z niego skorzystać?

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Dane są alarmujące. Choć w 2025 roku ogólna liczba samobójstw w Polsce nieznacznie spadła, wśród dzieci i młodzieży odnotowano wzrost aż o 26,8 proc. - podała w styczniu Komenda Główna Policji. Tymczasem na wizytę u specjalisty w publicznej służbie zdrowia trzeba czekać często nawet kilka miesięcy, a ceny prywatnych konsultacji są dla mniej zamożnych rodziców zaporowe. To z myślą o nich Fundacja TVN uruchomiła ogólnopolski program dofinansowania psychoterapii dla dzieci i młodzieży, na który przeznaczono pięć milionów złotych. Ma on skrócić czas oczekiwania na pomoc i zapewnić dostęp do kompleksowego wsparcia.

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Program Fundacji TVN. Jak do niego przystąpić?

Fundacja TVN ruszyła z bezprecedensowym programem dofinansowania psychoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej, a także dla dzieci z domów dziecka. Jest otwarty dla dzieci z całej Polski.

Pierwszy krok to wybór certyfikowanego psychoterapeuty i przygotowanie dokumentów. Drugi - złożenie wniosku na stronie wraz z kompletem dokumentów. - Można wybrać sobie terapeutę certyfikowanego w pobliżu miejsca zamieszkania. Taki terapeuta wydaje oświadczenie, że dziecko wymaga terapii - wyjaśniała prezeska Fundacji Zuzanna Lewandowska.

Szczegóły dotyczące programu i wymaganych dokumentów znajdują się na stronie Fundacji TVN - w zakładce "Psychoterapia". Wnioski rozpatrywane są w sposób indywidualny.

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Autorka/Autor: tvn24.pl
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Tagi:
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