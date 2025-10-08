Frakcja "antymorawiecka" ze szczególnym zadaniem. Kulisy spotkania u Kaczyńskiego

Kluczowe fakty:
- W poprzednim odcinku "Podcastu politycznego" opowiadaliśmy, co działo się jakiś czas temu przed gabinetem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
- Jak się dowiedzieliśmy, frakcja "antymorawiecka" miała dostać od prezesa ofertę przygotowania wielkiego programu partii.
W poprzednim odcinku "Podcastu politycznego" opowiadaliśmy anegdotę dotyczącą niespodziewanego spotkania, do którego miało dojść w czasie jednego z piątkowych wieczorów przed gabinetem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wówczas frakcja "antymorawiecka" - między innymi Jacek Sasin, Przemysław Czarnek, Tobiasz Bocheński i Patryk Jaki - udała się na Nowogrodzką, gdzie przed gabinetem w siedzibie partii oczekiwali na umówione spotkanie z Kaczyńskim.