Frakcja "antymorawiecka" ze szczególnym zadaniem. Kulisy spotkania u Kaczyńskiego

Co działo się w gabinecie Jarosława Kaczyńskiego? Ujawniamy w "Podcaście politycznym" Źródło: TVN24+

Kluczowe fakty: W poprzednim odcinku "Podcastu politycznego" opowiadaliśmy, co działo się jakiś czas temu przed gabinetem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Jak się dowiedzieliśmy, frakcja "antymorawiecka" miała dostać od prezesa ofertę przygotowania wielkiego programu partii.

W poprzednim odcinku "Podcastu politycznego" opowiadaliśmy anegdotę dotyczącą niespodziewanego spotkania, do którego miało dojść w czasie jednego z piątkowych wieczorów przed gabinetem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wówczas frakcja "antymorawiecka" - między innymi Jacek Sasin, Przemysław Czarnek, Tobiasz Bocheński i Patryk Jaki - udała się na Nowogrodzką, gdzie przed gabinetem w siedzibie partii oczekiwali na umówione spotkanie z Kaczyńskim.