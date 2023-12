Politycy o "haniebnych oskarżeniach" Kaczyńskiego. "Kompletny brak klasy"

Haniebne oskarżenie, kompletny brak klasy, upadek Jarosława Kaczyńskiego - tak w "Kropce nad i" w TVN24 politycy komentowali słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który nazwał z mównicy sejmowej Donalda Tuska "niemieckim agentem". Gośćmi specjalnego wydania programu byli: Tomasz Siemoniak i Marcin Kierwiński z KO, Marcin Horała z PiS, Joanna Scheuring-Wielgus z klubu Lewicy i Piotr Zgorzelski z PSL - Trzeciej Drogi.

Specjalne wydanie "Kropki nad i" było transmitowane prosto z Sejmu, gdzie w poniedziałek najpierw rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyskał wotum zaufania, a następnie na premiera wybrano przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.

Pierwszym gościem programu był Tomasz Siemoniak z KO, który ma być w nowym rządzie koordynatorem służb specjalnych. Ocenił, że to, co się wydarzyło w poniedziałek w Sejmie, "to wielki dzień dla polskiej demokracji".

- Dzisiaj siłą głosów milionów Polaków potrafiliśmy odmienić historię. Zła władza, zły rząd, oparty na niegodziwościach, na kłamstwie, na szczuciu jednych na drugich, odchodzi w niepamięć. Może nawet właśnie te dwa miesiące czekania to było coś, co dodało smaku tej dzisiejszej sytuacji - powiedział.

Odniósł się także do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który o Donaldzie Tusku powiedział, że jest "niemieckim agentem".

- To jest hańba, haniebne oskarżenie i ono świadczy o tym, że Jarosław Kaczyński zrozumiał, (...) że ostatecznie przegrał. Tusk wrócił, wygrał, zwyciężył. Zwyciężyła Polska Donalda Tuska, Polska demokratyczna, europejska, a nie Polska Jarosława Kaczyńskiego - mówił dalej Siemoniak. Dodał, że to jest "kompletny brak klasy".

Siemoniak: od godziny Kaczyński nie rządzi już Polską

"Upadek Jarosława Kaczyńskiego"

Kolejnymi gośćmi programu byli Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej, który ma być w nowym rządzie szefem MSWiA, oraz Marcin Horała z PiS, były wiceminister infrastruktury.

Kierwiński stwierdził, że "dziś w Polsce powróciła demokracja i nawet takie wyskoki, jak ten pana Kaczyńskiego, tego nie przykryją". - Nie udało się stworzyć większościowej koalicji, przyjmujemy ten wynik - powiedział Horała.

Odnieśli się także do słów prezesa PiS. - To coś niesamowitego. Mówiąc zupełnie szczerze - myślałem, że już wszystko w polskim Sejmie w wykonaniu pana posła Kaczyńskiego widziałem, ale tu przekroczono kolejny raz wszelkie granice. Nawet nie wiem, czy chcę to komentować, bo to chyba naprawdę inni specjaliści powinni się wypowiadać - powiedział Kierwiński. Dodał, że to "upadek Jarosława Kaczyńskiego".

Kierwiński o słowach prezesa PiS o "niemieckim agencie": to upadek Jarosława Kaczyńskiego TVN24

- Myślę, że w tym pięknym dniu dla Donalda Tuska pan premier Kaczyński chciał mu powiedzieć coś miłego, przecież to zdobywca Nagrody Karola Wielkiego, Nagrody Rathenaua, autor wypowiedzi, że niemiecka sztuka rządzenia to jest błogosławieństwo dla Europy - komentował natomiast Marcin Horała.

Horała w "Kropce nad i" o słowach Jarosława Kaczyńskiego do Donalda Tuska TVN24

"Pan premier Morawiecki, podobnie jak Jarosław Kaczyński, mówili o tym, co było"

Gośćmi kolejnej części "Kropki nad i" byli Joanna Scheuring-Wielgus z klubu Lewicy oraz wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z klubu PSL - Trzecia Droga.

Scheuring-Wielgus mówiła, że "wita w wolnym, demokratycznym, uśmiechniętym, pełnym życia Sejmie, w którym wydarzyła się dzisiaj rzecz fantastyczna". Dodała, że "wszyscy od 15 października na nią czekali".

- Jest taka świetna energia, taka radość autentyczna, (...), bardzo się cieszymy. Zauważyłam dzisiaj szczególnie ciekawą rzecz, bo pamiętam, jak cztery lata temu i osiem lat temu PiS dochodził do władzy, to ten Sejm był pełen smutnych panów. Dzisiaj w Sejmie jest dużo młodych ludzi, naprawdę wysyp młodych ludzi, bardzo się z tego cieszę - dodała posłanka.

Scheuring Wielgus: jest autentyczna radość w Sejmie TVN24

Zgorzelski komentował natomiast wystąpienia Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego. - Pan premier Morawiecki, podobnie jak Jarosław Kaczyński, mówili o tym, co było. Natomiast od premiera, nawet takiego trochę malowanego, co do którego było wiadomo, że on nie uzyska większości, można było wymagać tego, żeby chociaż trochę powiedział o przyszłości - stwierdził.

- Były złośliwości, były przypominania rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego i oczywiście opowiadanie o tym, jak wiele dla polskiego społeczeństwa zrobiło Prawo i Sprawiedliwość - dodał.

Zgorzelski w "Kropce nad i": Premier Morawiecki podobnie jak Jarosław Kaczyński mówili o tym, co było TVN24

Tomasz Siemoniak, Marcin Kierwiński, Marcin Horała, Joanna Scheuring-Wielgus, Piotr Zgorzelski w "Kropce nad i" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

