Episkopat powołał ogólnopolską komisję do spraw pedofilii w Kościele

Archidiecezja powołuje zespół do spraw przestępstw seksualnych Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W drugim dniu obrad 404. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi "przyjęli zasady działania Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce oraz Statut Komisji".

"Po przyjęciu tych dokumentów, Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła Komisję niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce oraz nadała jej publiczną osobowość prawną i po konsultacji z Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce oraz Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce wcześniej przyjęty statut" - czytamy w komunikacie rzecznik KEP ks. Leszka Gęsiaka.

Poinformował, że biskupi "zatwierdzili również porozumienie w przedmiocie utworzenia Komisji" zawierane pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski, Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce oraz Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Prace nad powołaniem komisji trwały trzy lata

Rzecznik KEP zapowiedział, że teksty przyjętych dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości i omówione w czasie konferencji prasowej po zakończeniu Zebrania Plenarnego w czwartek o godz. 15.

404. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski Źródło: PAP

Decyzję o rozpoczęciu prac nad powołaniem komisji biskupi podjęli trzy lata temu, w marcu 2023 roku. W ubiegłym roku pracę przy tworzeniu Komisji zakończył prymas Polski Wojciech Polak. KEP zdecydowała w trakcie 403. Zebrania Plenarnego o powołaniu zespołu ds. opracowania dokumentów dotyczących funkcjonowania Komisji. Jako przewodniczący został wybrany biskup Sławomir Oder.

Konferencja Episkopatu Polski zrzesza biskupów katolickich z całej Polski. Podczas zebrań plenarnych spotykają się oni dwa razy w roku, aby dyskutować i podejmować decyzje w najważniejszych sprawach kościoła katolickiego w kraju.

Opracowała Aleksandra Sapeta

OGLĄDAJ: TVN24 HD