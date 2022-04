Senat przyjął z poprawkami tak zwaną ustawę sankcyjną

Senat przyjął jednogłośnie tak zwaną ustawę sankcyjną, która zakłada między innymi embargo na import węgla z Rosji i Białorusi oraz zamrożenie majątków osób i podmiotów wpisanych na listę sankcyjną. Izba wniosła poprawki do ustawy o zakazie importu gazu LPG oraz o tym, że o wpisie na listę decydował będzie premier.

Za przyjęciem z poprawkami ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego głosowało we wtorek 99 senatorów.

Poprawki Senatu do tak zwanej ustawy sankcyjnej

Senat przyjął do ustawy szereg poprawek. Jedna z nich zakłada, że to premier, nie szef MSWiA będzie decydować o wpisie danego podmiotu na listę sankcyjną. Akceptację Senatu uzyskała także poprawka o zakazie importu z Rosji i Białorusi skroplonego gazu LPG. Ustawa wróci do Sejmu.