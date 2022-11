"Co wybrała pana żona? Wybrała chlanie czy rodzenie dzieci?" Dyskusja po słowach Kaczyńskiego

Politycy w "Kawie na ławę" w TVN24 odnieśli się do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że dziś rodzi się "dużo za mało dzieci", a jeśli "na przykład utrzyma się taki stan", że kobiety do 25 roku życia piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. - Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać - skomentowała Urszula Pasławska z klubu Koalicja Polska-PSL. Marcin Przydacz, wiceszef MSZ, mówił, że "każdy ma prawo używać takich argumentów, jakie uważa za słuszne". Profesor Andrzej Zybertowicz przekonywał, że ta wypowiedź "to był element diagnozy pewnego problemu". Krzysztof Śmiszek z klubu Lewicy mówił o "żenującym tournee nienawiści, które kontynuuje prezes Kaczyński od paru miesięcy".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił w sobotę na spotkaniu w Ełku, że "jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25 roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie". - Bo pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przeciętnie przez 20 lat. Jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych, a kobieta tylko dwa - zaznaczył. Prezes PiS powiedział, że w latach 80., jeszcze w podziemiu pracował z "najlepszym specjalistą od alkoholizmu w Polsce". Ten opisując swoje doświadczenia z pracy jako ordynator na oddziale dla alkoholików mówił, że udało mu się wyleczyć z alkoholizmu "1/3 mężczyzn i żadnej kobiety".

- Więc radzę z tym uważać, także młodym kobietom - dodał. Zaznaczył jednak, że nie jest zwolennikiem "bardzo wczesnego macierzyństwa", bo "kobieta musi dojrzeć do tego, aby być matką". - Ale jak do 25 roku życia daje w szyję to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach - ocenił.

Kaczyński: jeżeli utrzyma się taki stan, że młode kobiety piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie TVN24

Przydacz: każdy ma prawo używać takich argumentów, jakie uważa za słuszne

Do tych słów odnieśli się politycy w "Kawie na ławę" w TVN24.

Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, mówił, że "faktem jest, że mamy nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, problem z dzietnością". - Tych dzieci rodzi się mniej z różnych powodów. Myślę, że warto się zastanawiać z jakich powodów - a to zmian społecznych, a to z innych przyzwyczajeń, z faktu, że kobiety później zaczynają w ogóle zakładać rodziny i tak dalej. Więc myślę, że debata na temat tego, dlaczego w Polsce rodzi się mniej dzieci jest uprawniona. Natomiast każdy ma prawo używać takich argumentów, jakie uważa za słuszne - powiedział.

- Myślę, że chodziło w tej myśli (prezesa Kaczyńskiego - red.) o to, że teraz się później zakłada rodziny - mówił dalej.

Gasiuk-Pihowicz: to obrażanie kobiet

Jedną z wypowiedzi Przydacza przerwała Kamila Gasiuk-Pihowicz z klubu Koalicji Obywatelskiej i zwróciła się do wiceministra z pytaniem: - Czy pan się zgadza z tym argumentem i co wybrała pana żona? Wybrała chlanie czy rodzenie dzieci? A może postawiła na zdobywanie edukacji, stabilizowanie swojej sytuacji zawodowej po to, żeby utrzymać dziecko?

Gasiuk stwierdziła, że użycie takich argumentów przez prezesa PiS to "obrażanie kobiet".

Przydacz: mamy problem z dzietnością. Gasiuk-Pihowicz: co wybrała pana żona, chlanie czy rodzenie dzieci? TVN24

Prof. Zybertowicz: to był element diagnozy pewnego problemu

Profesor Andrzej Zybertowicz z Kancelarii Prezydenta mówił, że wypowiedź prezesa PiS jest wykorzystywana przez opozycję do celów politycznych. - Zamiast oferować Polakom racjonalną dyskusję o racjonalnych problemach, pastwicie się nad poszczególnymi problemami, których nie potraficie zrelacjonować - dodał.

Zdaniem Zybertowicza wypowiedź Kaczyńskiego powinna być analizowana w szerszym kontekście. - Proszę odtworzyć ciąg rozumowania prezesa, to pan zobaczy, że to był element diagnozy pewnego problemu - zwrócił się do prowadzącego program.

Prof. Zybertowicz: to był element diagnozy pewnego problemu TVN24

Sroka: wolałabym nie wchodzić w ciąg myślowy prezesa Kaczyńskiego z szacunku do polskich kobiet

Głos w dyskusji zabrała także Magdalena Sroka z Porozumienia. - Wolałabym nie wchodzić w ciąg myślowy prezesa Kaczyńskiego z szacunku do polskich kobiet. Kobiety na pewno same doskonale by sobie poradziły, a na pewno debata starszych panów w garniturach nie pomoże poprawie dzietności w polskim społeczeństwie - powiedziała.

- Powodem, że jest taka, a nie inna dzietność w Polsce, na pewno nie jest alkoholizm wśród kobiet. Szanujmy siebie. Nie brońmy tego - dodała.

Pasławska: nie wiem czy się śmiać, czy płakać

- Nie wiem czy się śmiać, czy płakać - powiedziała Urszula Pasławska z klubu Koalicja Polska-PSL. Dodała, że "stary kawaler powiedział tyle, ile wie o kobietach". - Z jednej strony nie dziwi mnie ta wypowiedź, bo w ciągu ostatnich lat zostało zrobione tak wiele złego przeciwko kobietom. Zlikwidowano in vitro, (...), kobiety są w Polsce niewidzialne dla systemu, tysiące kobiet nie mogą zajść w ciążę, nie ma finansowania in vitro, nie ma dostępu do ginekologa - stwierdziła.

- Jest ogromny problem z zajściem w ciążę, dlatego, że państwo zapomniało o kobietach, traktuje je jak inkubator, wprowadzając rejestr ciąż, gdzie kobieta nie może zdecydować czy chce, cy nie chce być w tym rejestrze. I to jest właśnie państwa podejście do problemu dzietnoności w Polsce - zwróciła się do przedstawicieli obozu rządowego.

Pasławska: nie wiem czy się śmiać, czy płakać TVN24

Śmiszek: to element żenującego tournee nienawiści, które kontynuuje prezes Kaczyński

Krzysztof Śmiszek z klubu Lewicy stwierdził, że słowa Jarosława Kaczyńskiego są "obraźliwe dla milionów kobiet". - Najpierw Kaczyński zgotował dwa lata temu piekło kobietom w Polsce, wpływając - w sposób pośredni lub bezpośredni - na zakaz aborcji w Polsce, dziś oskarża kobiety o to, że nie rodzą dzieci, bo są alkoholiczkami czy nadużywają alkoholu - mówił dalej.

Jego zdaniem "to jest wszystko element żenującego tournee nienawiści, które kontynuuje prezes Kaczyński od paru miesięcy". - Najpierw atakował osoby LGBT, dziś się wziął za kobiety. Mam propozycję dla prezesa Kaczyńskiego, żeby wreszcie zaczął wprowadzać taką politykę, żeby kobiety w Polsce nie bały się rodzić dzieci, nie bały się zachodzić w ciążę, żeby nie drżały o to, że jeśli ich ciąża będzie zagrożona, to będą musiały wyjeżdżać za granicę i wydawać tysiące złotych na przerwanie tej ciąży gdzieś indziej - dodał poseł.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mjz/dap

Źródło: TVN24