Egzamin ósmoklasisty 2023. Drugiego dnia uczniowie zmierzą się z matematyką

Za nimi pierwszy dzień egzaminów, przed nimi kolejne sprawdziany. W środę ósmoklasiści zmierzą się z matematyką. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, w czwartek będą pisać egzamin z języka obcego. Do egzaminu ósmoklasisty przystępuje w tym roku ponad pół miliona uczniów.

Dla ponad 502,8 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,6 tys. szkół w kraju we wtorek rozpoczął się egzamin ósmoklasisty . Do egzaminu przystępuje w tym roku także około 14,4 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy .

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - od 12 do 14 czerwca.