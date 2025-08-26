Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Zwyczajnie szkodliwa opinia". Episkopat "działa wbrew interesowi dzieci"

pap_20180607_0EC
Konferencja Episkopatu Polski apeluje o wypisywanie dzieci z przedmiotu edukacja zdrowotna. "Zastanawiam się, co przyświeca biskupom"
Źródło: TVN24
Polscy hierarchowie kościelni przypomnieli o apelu w sprawie nowego szkolnego przedmiotu -edukacji zdrowotnej. Duchowni chcą, aby rodzice wypisywali dzieci z tych zajęć. Według lekarzy nowy przedmiot to "konieczność", a zdaniem ministry edukacji Barbary Nowackiej "episkopat działa wbrew interesowi dzieci i młodzieży".

Na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego polscy biskupi przypomnieli swój apel o wypisywanie dzieci z nowego przedmiotu. "Apelujemy, abyście nie wyrażali zgody na udział waszych dzieci w tych demoralizujących zajęciach" - czytamy w liście Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Chodzi o edukację zdrowotną, która zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. 

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>

- Pojawia się episkopat i nagle działa wbrew interesowi dzieci i młodzieży. Gdzie młody człowiek ma się dowiedzieć, jak być odpornym psychicznie? - pyta retorycznie ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka. To m.in. zdrowia psychicznego będą dotyczyć zajęcia.

- Wszyscy widzimy, jakie są problemy psychiczne, emocjonalne dzieci i też młodzieży. Poprzez kryzysy emocjonalne, cyberprzemoc i też brak rzetelnej wiedzy o dojrzewaniu. Dlatego uważam, że jest to ważne, żeby szkoła w bezpieczny i rzetelny sposób uczyła dzieci o zdrowiu we wszystkich wymiarach - mówi Ewelina Adamczewska, mama jednego z uczniów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Obraźliwe słowa posłanki PiS. "Pani naprawdę to powiedziała?"

Obraźliwe słowa posłanki PiS. "Pani naprawdę to powiedziała?"

O liście do rodziców, w którym biskupi mijają się z prawdą

O liście do rodziców, w którym biskupi mijają się z prawdą

Justyna Suchecka

Edukacja zdrowotna - podstawa programowa i cele nowego przedmiotu

Podstawa programowa nowego przedmiotu dotyczyć będzie aż 11 obszarów związanych ze zdrowiem, zarówno psychicznym, jak i fizycznym. - Wychowanie do życia w rodzinie czy edukacja zdrowotna to takie przedmioty, które najczęściej dotyczą tego, o czym potem w dorosłości mówimy: "Czemu mnie tego w szkole nie nauczyli?" - zaznacza Tosia Kopyt, nauczycielka edukacji zdrowotnej. 

Główne cele podstawy programowej nowego przedmiotu to m.in. kształtowanie dojrzałych postaw wobec zdrowia ciała i psychiki, czy budowanie postaw prospołecznych. 

Zdaniem episkopatu głównym problemem jest to, że nowe zajęcia marginalizują rolę małżeństwa i rodziny. - Jak najbardziej zauważamy rodzinę i rolę rodziny. Nie zawsze da się to zmierzyć występowaniem słowa "rodzina" w podstawie programowej, dlatego, że my często mówimy o związkach, relacjach, emocjach, o tym jak sobie radzić na przykład z emocjami czy z konfliktami - podkreśla nauczycielka.

- Osobiście uważam, że taka opinia episkopatu jest zwyczajnie szkodliwa, bo rzeczywiście część osób, szczególnie tych, które są praktykującymi wiernymi może tego posłuchać - mówi lekarz Bartosz Fiałek.

"Muszę chronić szkołę i nauczycieli przed szurią"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Muszę chronić szkołę i nauczycieli przed szurią"

W programie edukacji zdrowotnej "dużo treści, które są potrzebne"

Edukacja zdrowotna nie będzie przedmiotem obowiązkowym. To rodzice zdecydują, czy chcą, żeby ich dzieci brały udział w nowych zajęciach. Jedna z matek zauważa, że "sama nie jest w stanie do końca przekazać całej wiedzy". - Dla mnie jest istotne, żeby osoby, które mają doświadczenie i wiedzę w sposób profesjonalny przekazały ją mojemu dziecku - dodaje.

- Czytając program, jestem nim zachwycona, bo tam jest tak naprawdę bardzo dużo treści, które są potrzebne - stwierdza Ewelina Adamczewska.

Wpływ edukacji na stan zdrowia dzieci i młodzieży podkreślają też lekarze. - To przedmiot, który był długo wyczekiwany przez nas. Ja go traktuję absolutnie apolitycznie. Uważam, że to jest po prostu konieczność i we wszystkich cywilizowanych krajach świata ta edukacja zdrowotna jest prowadzona - podkreśla dr Maciej Jędrzejko, autor bloga "Tata Ginekolog".

- My jako lekarze to widzimy, że często osoby, społeczeństwo postępuje antyzdrowotnie. Mamy bardzo dużo powikłań i konsekwencji zdrowotnych, których moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy już od najmłodszych lat odpowiednio postępowali - dodaje Fiałek.

Nowacka: zastanawiam się, co przyświeca episkopatowi

 Z badań przeprowadzonych przez ministerstwo wynika, że zdrowie psychiczne jest w czołówce najważniejszych dla młodzieży tematów. 

- Zastanawiam się, co takiego przyświeca episkopatowi, że tak podkręca działania wobec tego przedmiotu. Młodzież jest narażona na pornografię, pedofilię, uzależnienia. Zróbmy coś mądrego razem jako społeczeństwo. Dajmy im narzędzia, żeby byli bezpieczni, żeby byli odporni. I bardzo apeluję do episkopatu o odrobinę empatii - zaznacza ministra Nowacka.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Ewelina Kwiatkowska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojciech Pacewicz

Udostępnij:
TAGI:
EdukacjaMinisterstwo Edukacji NarodowejBarbara NowackaMłodzieżdzieciKościół w PolsceKościół katolickiSzkołaZdrowieZdrowie psychiczne
Czytaj także:
Prezydent Donald Trump
Do więzienia za znieważenie flagi. Trump zdecydował
Świat
Marco Rubio
"Perspektywa zawieszenia broni" tematem rozmowy szefów dyplomacji
Świat
Karol Nawrocki
Kolejne weta, atak Izraela na szpital, sportowe sukcesy Polaków
TO WARTO WIEDZIEĆ
Pogodny dzień, Ornontowice (Śląskie)
Raczej pogodnie, ale miejscami może zagrzmieć
METEO
imageTitle
Majchrzak stracił seta i sporo nerwów, ale wygrał po raz pierwszy od sześciu lat
EUROSPORT
imageTitle
Wielka sensacja w Nowym Jorku. Mistrzyni Australian Open już za burtą
EUROSPORT
Atak na taksówkarza w Krakowie
Poszukiwania nożownika po ataku na taksówkarza. Znaleziono zwłoki
Kraków
Gmach Pentagonu
Departament wojny w USA? Trump: musimy do tego wrócić
Świat
imageTitle
Polki biją się w pierś po fatalnym secie. "Nie byłyśmy na to przygotowane"
EUROSPORT
Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Gdańska
Kaczyński przestrzega Konfederację
Polska
Szymon Hołownia na sali plenarnej Sejmu
Wiadomo, kiedy przesłuchanie Hołowni w sprawie "zamachu stanu"
Polska
Francois Bayrou
Wiadomo, kto nie udzieli wotum zaufania premierowi Francji
Świat
Nocna sprzedaż alkoholu
Trzecia dzielnica przeciwko zakazowi sprzedaży alkoholu nocą
WARSZAWA
imageTitle
Ruchy w Legii. Jednego pomocnika żegna, drugiego wita
EUROSPORT
W wypadku ranny został 16-latek (zdj. ilustracyjne)
16-latek na skuterze wjechał w traktor
WARSZAWA
Niski stan wody w Wiśle, widok z mostu Południowego (zdjęcie z 23 sierpnia)
Hydrolog: kopalnie piasku obniżają koryto Wisły, potrzeba działań "na wczoraj"
WARSZAWA
imageTitle
Lider grał do końca. Najlepszy beniaminek XXI wieku
EUROSPORT
Piotr Zgorzelski
Rozmowy z "liberalną częścią Konfederacji". Zgorzelski tłumaczy swoje słowa
Polska
fabryka meble stolarnia shutterstock_1077995486
"To będzie kolosalny i natychmiastowy cios"
BIZNES
shutterstock_2377544639
Siły zbrojne "muszą być przygotowane". "To nasze suwerenne prawo"
Polska
Kropka
Zgorzelski: Nawrocki ma do wykonania dwa proste zadania
Polska
Francja. Śmigłowiec wpadł do stawu podczas próby nabrania wody do gaszenia pożaru
Śmigłowiec straży pożarnej runął do wody
Świat
Powodzie w południowym Jemenie
Lało przez dwa dni. "Wszędzie zniszczone samochody, zalane domy"
METEO
Karol Nawrocki - Paweł Szefernaker - Zbigniew Bogucki
"Tak nie działa odpowiedzialny prezydent"
Polska
Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik
"Ktoś bezczelnie porzucił nielegalne odpady na naszej drodze"
WARSZAWA
Starlinki na niebie
Ukraina reaguje na weto Nawrockiego. Konsultacje z Polską w sprawie opłaty
BIZNES
imageTitle
Padły data i godzina. Kiedy Urban ogłosi powołania
EUROSPORT
49-latek przez lata miał znęcać się nad matką
Rzucił telefonem, wyważył drzwi. Matka wyznała, że znęca się nad nią od lat
WARSZAWA
ING Bank Śląski
Ponad 18 milionów złotych kary. Bank zamierza zaskarżyć decyzję
BIZNES
Benjamin Netanjahu
Zbombardowali szpital, zabili 20 osób. Netanjahu o "tragicznym wypadku"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica