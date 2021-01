Jak pandemia zmieniła polską szkołę? "Wydarzyło się mnóstwo dobrych rzeczy"

Mam wrażenie, że w tym strasznie trudnym 2020 roku wydarzyło się mnóstwo dobrych rzeczy dla polskiej edukacji, zmieniających podejście uczniów, nauczycieli, rodziców - oceniła w TVN24 Justyna Suchecka, dziennikarka tvn24.pl specjalizująca się w tematyce edukacyjnej. Według niej z pandemii "wyjdziemy lepiej wyposażeni i z lepszymi możliwościami technologicznymi". - Jeżeli wrócimy do normalnych lekcji, będą one wyglądały inaczej. A inaczej to w tym przypadku zdecydowanie znaczy lepiej - przekonywała.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek stwierdził, że najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada powrót do szkół klas I-III, a być może również ósmych i maturalnych po 17 stycznia, czyli po feriach zimowych. Czarnek tłumaczył, że "dzieci i młodzież będą mogły wrócić do szkół wówczas, gdy warunki bezpieczeństwa związane z pandemią na to pozwolą".

O tym, co zmieniło się w systemie edukacji na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy oraz o tym, jak może wyglądać polska szkoła w 2021 roku, mówiła na antenie TVN24 dziennikarka Justyna Suchecka.

Obecnie – zgodnie w rozporządzeniem ministra edukacji i nauki – stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostało ograniczone do 3 stycznia 2021 roku. Zajęcia zdalne w szkołach uczniowie mieli do 22 grudnia. Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach nie ma zajęć – jest przerwa w nauce. Następnie od 4 do 17 stycznia będą ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju.

