Dziemianowicz-Bąk: Święto Pracy to dobry moment, żeby to powiedzieć

Dziemianowicz-Bąk: będę startować w wyborach na przewodniczącą Nowej Lewicy

Planuję wystartować w wyborach na przewodniczącą Nowej Lewicy - mówiła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w "Faktach po Faktach" w TVN24.

- Święto Pracy to chyba dobry moment, żeby powiedzieć, że planuję wystartować w wyborach na przewodniczącą Nowej Lewicy - mówiła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

- Chcę, żeby ta praca, którą Lewica wykonuje w rządzie, którą także ja wykonuję w rządzie, stała się wizytówką Lewicy. Dzięki temu będzie poparcie rosło Lewicy, ale przede wszystkim Polkom i Polakom będzie żyło się lepiej. To Lewica dała Polkom i Polakom wolną Wigilię już od tego roku. To Lewica wprowadziła rentę wdowią, to Lewica podniosła zasiłek pogrzebowy i to Lewica wydłużyła urlopy wspomnianym rodzicom wcześniaków - wyliczała ministra.

Skrócony czas pracy ma pomóc Biejat?

Dziemianowicz-Bąk była też pytana o ogłoszenie pilotażowego programu skróconego czasu pracy. - To będzie bez przesądzania, czy to cztery dni, skrócenie godzinowe czy wydłużenie urlopu. Ogłaszam to nieprzypadkowo teraz, przed Świętem Pracy - mówiła. Zapowiedziała też, że pilotaż ruszy jeszcze w tym roku.

Dopytywana, czy nie ma to związku z końcówką kampanii prezydenckiej, ministra odparła: - Ministerstwo nie przerywa pracy z okazji kampanii. Gdyby tak było, to nie moglibyśmy pracować przez wybory samorządowe, wybory europejskie i teraz wybory prezydenckie. My pracujemy na pełnych obrotach przez cały czas - mówiła Dziemianowicz-Bąk.

Tłumaczyła też, że pilotaż "pozwoli ocenić, jakie skrócenie czasu pracy działa najlepiej". Dodała, że skrócenie pracy postulują nie tylko pracownicy, ale też pracodawcy. - Do udziału w analizach i do pilotażu zaprosiliśmy także przedstawicieli biznesu i przedsiębiorców. Oni mówią jasno - przetestowanie, wprowadzenie u nich w firmach skróconego czasu pracy przełożyło się na lepszą efektywność pracy, na mniejszą absencję chorobową pracowników i w efekcie na większą wydajność tej pracy, a także lepsze wyniki finansowe - mówiła gościni TVN24.

"W sprawie zdrowia Polaków Lewica będzie rozmawiała nawet z diabłem"

Dziemianowicz-Bąk negatywnie wypowiedziała się też o propozycji części koalicji rządzącej, aby obniżyć składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. W połowie kwietnia kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat namawiała prezydenta Andrzeja Dudę, aby zawetował ustawę obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców.

Ministra mówiła, że "w sprawie zdrowia Polek i Polaków Lewica będzie rozmawiała nawet z diabłem". - Tu nie chodzi o kwiaciarki, szewców, drobnych sklepikarzy. Zysk z obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców zostanie skonsumowany przez tych przedsiębiorców, którzy zarabiają najlepiej, których przychody są najlepsze, którzy tej ulgi tak naprawdę nawet nie zauważyli - mówiła.

Według niej "pracownicy etatowi będą słusznie podnosili, że są niesprawiedliwie traktowani". - Dlaczego pielęgniarka czy nauczycielka ma się dokładać więcej do ochrony zdrowia niż właściciel kancelarii prawnej czy informatyk? To jest zwyczajnie niesprawiedliwe i nieuczciwe - dodała ministra.

