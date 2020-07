Polowania nadal bez udziału nieletnich? Komisja rekomenduje odrzucenie zmiany Prawa łowieckiego

Sejmowa komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa zarekomendowała odrzucenie w całości obywatelskiego projektu nowelizacji Prawa łowieckiego. Inicjatorzy zmian chcą umożliwienia nieletnim udziału w polowaniach. W uzasadnieniu piszą między innymi o "zachęcaniu do aktywnego spędzania czasu i czerpaniu pozytywnych wzorców".

W środę sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrywała obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie. Projekt dotyczy wprowadzenia możliwości do polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

W kwietniu odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu, decyzją posłów został on skierowany do sejmowej komisji środowiska. W środę za akceptacją całości treści ustawy opowiedziało się 10 posłów, przeciw było 15, a trzech się wstrzymało.

Obywatelski projekt

Jedyną zmianą w dotychczasowych przepisach, zawartą w projekcie, jest dopuszczenie osób poniżej 18. roku życia do udziału w polowaniach, o ile ich rodzicie lub opiekunowie prawni wyrażą na to zgodę.

W uzasadnieniu do projektu napisano, że udział osób poniżej 18. roku życia w polowaniach ma zapewnić rodzicom i opiekunom realizację władzy rodzicielskiej, przejawiającej się w decydowaniu - zgodnie z własnym światopoglądem i zasadami etycznymi - "o zachęcaniu ich do aktywnego spędzania czasu i czerpaniu pozytywnych wzorców wywodzących się z domu rodzinnego".

Obywatelski projekt to pokłosie znowelizowanego Prawa łowieckiego, które kończyło czteroletnią batalię między łowczymi, politykami a organizacjami społecznymi o nowe prawo regulujące m.in. polowania. Głównym celem zmian było wówczas wzmocnienie uprawnień właścicieli nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Chodziło o to, by łatwiej mogli oni wyłączać swoją ziemię z obwodów, jeżeli nie zgadzali się na polowania. Na brak takiej możliwości w 2014 roku wskazał Trybunał Konstytucyjny. Ustawa regulowała też minimalną odległość od zabudowań, gdzie nie mogą odbywać się polowania. Zwiększała nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim.