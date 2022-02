Dymisja ministra finansów. Gdula: zapowiadany sukces miał wielu ojców, a głowę za porażkę musi dać Kościński

Dymisję ministra finansów Tadeusza Kościńskiego komentowali w poniedziałek w "Faktach po Faktach" politycy opozycji. Poseł Koalicji Obywatelskiej (Nowoczesna) Adam Szłapka powiedział, że "minister Kościński, Bogu ducha winny, został zmuszony do dymisji", a odpowiedzialny za problemy z Polskim Ładem jest premier "a przede wszystkim Jarosław Kaczyński, który też parł do tego, żeby Polski Ład został przyjęty". - To jest coś, co moim zdaniem jest złą kalkulacją PiS-u. Głowa ministra finansów po prostu nikogo nie interesuje - ocenił poseł Lewicy Maciej Gdula.

W poniedziałek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości zebrało się kierownictwo ugrupowania. Politycy rozmawiali przez około cztery godziny. Spotkanie miało związek z wprowadzaniem podatkowej części Polskiego Ładu. Kierownictwo PiS zaakceptowało decyzję o rezygnacji ministra finansów.

Tę decyzję komentowali w poniedziałek w "Faktach po Faktach" poseł Koalicji Obywatelskiej, szef Nowoczesnej Adam Szłapka oraz poseł Lewicy Maciej Gdula.

Szłapka powiedział, że "minister Kościński, Bogu ducha winny, został zmuszony do dymisji". Ocenił, że "odpowiedzialny" jest za to premier Mateusz Morawiecki, który to od początku firmował, "a przede wszystkim Jarosław Kaczyński, który też parł do tego, żeby Polski Ład został przyjęty". - Jarosław Kaczyński kompletnie nie zna się na gospodarce. Nie czuje tego, nie rozumie, a uparł się, że ma jakiś duży projekt zostać zrealizowany. Po prostu się na tym zafiksował i doprowadził to tego, że został taki gniot przyjęty - mówił polityk KO.

Gdula mówił, że "ten zapowiadany sukces miał wielu ojców, najważniejszych polityków Zjednoczonej Prawicy, a głowę za porażkę musi dać Tadeusz Kościński, którego większość opinii publicznej w ogóle nie zna".

- To jest coś, co moim zdaniem jest złą kalkulacją PiS-u. Głowa ministra finansów po prostu nikogo nie interesuje. Ludzi interesuje to, czy Polski Ład działa, a Polski Ład nie działa. Ten zapowiadany wielki program okazał się porażką, przede wszystkim ze względu na to, że jest niedopracowany i w zasadzie teraz nie wiadomo, co z nim zrobić - ocenił.

