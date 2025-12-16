Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Polska

"Po każdej imprezie jest też afterek". Dwa wigilijne spotkania PiS-u

Piotr Müller, Mateusz Morawiecki, Janusz Cieszyński
Dwa wigilijne spotkania PiS-u, w tle spory w partii. Relacja Artura Molędy
Źródło: TVN24
We wtorek wieczorem zorganizowano dwa wigilijne spotkania przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej odbyło się spotkanie opłatkowe organizowane przez Jarosława Kaczyńskiego. Później część działaczy pojawiła się na spotkaniu przygotowanym przez Mateusza Morawieckiego. Były premier był obecny na obu. - Po każdej dobrej imprezie jest też afterek - tak sytuację skomentował Piotr Mueller.

Pierwsze spotkanie, to organizowane w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej, odbyło się wczesnym wieczorem.

Pojawiło się na nim wiele osób związanych z partią, w tym między innymi były prezes TVP Jacek Kurski.

Kurski życzy Morawieckiemu "refleksji"

Polityk był pytany przez reportera TVN24 Artura Molędę, czego będzie życzył byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu na święta. - Refleksji - odpowiedział.

Był także pytany, czy widzi Morawieckiego ponownie na stanowisku szefa rządu. - W tej chwili o tym nie rozmawiamy, najpierw trzeba wygrać wybory, choć ja osobiście bym nie widział Mateusza Morawieckiego. Mamy świetnych kandydatów na premiera i myślę, że to będzie ktoś z pokolenia pomiędzy rocznikiem rocznikiem 77. a 87. - odparł.

Później o te słowa pytany był poseł PiS Ryszard Terlecki, który również pojawił się na spotkaniu wigilijnym w siedzibie partii. - Współczuję mu (Kurskiemu - przyp. red.), bo pewnie się pomyli - powiedział dziennikarzom.

Reporter TVN24 dociekał, czy pomyłka Kurskiego będzie dotyczyć ewentualnej funkcji premiera dla Morawieckiego. - Tak - odpowiedział krótko Terlecki.

Jacek Kurski
Jacek Kurski
Źródło: TVN24

Kurski o wpisie: chętnie go skasuję, jak zobaczę tu Morawieckiego

Przed spotkaniem opłatkowym Kurski odniósł się także w rozmowie z dziennikarzami do obszernego wpisu, jaki zamieścił w poniedziałek na X. Zasugerował w nim, że Morawiecki działa na osłabienie Prawa i Sprawiedliwości. Były prezes TVP ostro skrytykował też byłego premiera za decyzje, które podejmował jako szef rządu. Na wpis Kurskiego zareagowali inni politycy PiS. 

- Zobaczyłem, że są jakieś fochy, jakieś konkurencyjne opłatki, konkurencyjne spotkania, odmowa przyjazdu na spotkanie, na wezwanie prezesa, na posiedzenie kierownictwa partii. Uznałem, że po prostu to trzeba nazwać. Nie ma zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości nad tym złem, który się dzieje w Polsce bez konsolidacji wokół autorytetu, wokół prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I każdy, kto podważa ten autorytet, a to się niestety przytrafiło Mateuszowi Morawieckiemu, po prostu musi mieć tego świadomość. Cieszę się, że mój wpis odniósł skutek - mówił przed partyjną wigilią Kurski.

- Jak zobaczę tutaj Mateusza Morawieckiego, chętnie go skasuję (wpis na X - przyp. red.) i podziękuję 700 tysiącom Polaków, którzy zapoznali się z jego treścią - zapowiedział.

Pytany, czy wybiera się na spotkanie opłatkowe Morawieckiego, Kurski odparł: - Proszę nie żartować (...), nie wybieram się.

Wywiad Morawieckiego. Mówi o "zdradzie" w PiS i przypomina "sztylet w plecy" prezesa

Wywiad Morawieckiego. Mówi o "zdradzie" w PiS i przypomina "sztylet w plecy" prezesa

Kurski wzywa "wszystkie ręce", Mueller "błaga". Kaczyński: wydarzenie niefortunne

Kurski wzywa "wszystkie ręce", Mueller "błaga". Kaczyński: wydarzenie niefortunne

Około godziny 18.30 Kurski zamieścił też wpis na X.

"Za chwilę skasuję mój wpis na temat sytuacji na prawicy. Cieszę się, że przyniósł założony skutek: wzmocnienie przekonania, że podporządkowujemy swoje ambicje dobru obozu patriotycznego, nie chodzimy na rozmowy do fabryk kłamstw o PiS, nie wyrywamy się na premiera bez mandatu środowiska politycznego, nie proponujemy wspólnych rządów w wielkiej koalicji z Tuskiem, nie zapowiadamy abolicji dla rządów bezprawia, nie odcinamy się od kolegów z PiS zaszczuwanych i ściganych przez reżim, lecz ich wspieramy" - napisał.

"Ale przede wszystkim uznajemy hierarchię i autorytet w obozie zjednoczonej prawicy, stawiamy się na zaproszenie PJK, nie dąsamy się i nie urządzamy konkurencyjnych imprez. Tylko wtedy będziemy gotowi do wspólnych zwycięstw dla Polski. Dziękuję prawie 700 tysiącom osób, które zapoznały się z tekstem na moim profilu" - dodał Kurski.

Morawiecki na obu spotkaniach

Wieczorem na profilu Prawa i Sprawiedliwości pojawiło się zdjęcie z wigilii. "Wspólnie. Konsekwentnie. Do końca. Niech żyje Polska!" - czytamy. Na zdjęciu widać między innymi Mateusza Morawieckiego.

Morawiecki był też wieczorem Polsat News. Mówił, że po programie wraca na spotkanie organizowane w centrali partii. Potwierdził, że po niej odbywa się drugie, organizowane przez niego spotkanie. Zapowiadał, że przyjdą na nie "współpracownicy, paru samorządowców i koledzy, koleżanki z PiS". W kontekście sporów w PiS pytany, czy zamierza tworzyć własną partięi, Morawiecki zaprzeczył. - PiS to jest moja partia. (...) Nie zamierzam (tworzyć własnej partii - red.). Nie ma mowy, że PiS się podzieli. Jesteśmy jednością - przekonywał. Jak dodał, po klubowym opłatku jest "nastawiony jak łagodny baranek".

Wigilia w PiS
Wigilia w PiS
Źródło: PiS/X

"Afterek" u Morawieckiego

Przed godziną 21 część polityków PiS-u pojawiła się na spotkaniu organizowanym przez byłego premiera przy ulicy Lwowskiej.

- Po każdej dobrej imprezie jest też afterek - tak sytuację skomentował Piotr Mueller, były rzecznik rządu Morawieckiego, jeden z jego bliskich współpracowników.

Zjawili się też między innymi Grzegorz Puda, Krzysztof Szczucki, Janusz Cieszyński, Kamil Bortniczuk, Michał Dworczyk, ale także Ryszard Terlecki czy Kazimierz Smoliński.

Piotr Mueller, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński
Piotr Mueller, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński
Źródło: TVN24

Spór frakcji w PiS

Od kilku tygodni media piszą o narastającym konflikcie pomiędzy frakcjami PiS. W partii mają ścierać się stronnictwa tak zwanych harcerzy (zwolenników Morawieckiego) i maślarzy (przeciwników byłego premiera), wśród których czołowymi postaciami mają być Jacek Sasin, Tobiasz Bocheński, Przemysław Czarnek i Patryk Jaki.

Narastający konflikt zauważył sam Jarosław Kaczyński, który w ubiegły piątek zwołał naradę w siedzibie partii na Nowogrodzkiej. Nie pojawił się tam jednak Mateusz Morawiecki, który wraz z Beatą Szydło był w tym czasie na spotkaniu z wyborcami w Brzozowie na Podkarpaciu.

pc

TVN24
Autorka/Autor: os, mjz/akr

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Jacek Kurski Mateusz Morawiecki Prawo i Sprawiedliwość
