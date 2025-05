Dwa krzesła i kilkadziesiąt pytań. Nietypowy wiec Trzaskowskiego

Trzaskowski: będę odpowiadał na pytania, pokażę swoją otwartość na rozmowę Źródło: Zdjęcia organizatora

Rafał Trzaskowski spotkał się z wyborcami w Kaliszu. Kandydat KO zaapelował do wyborców, by w drugiej turze wyborów prezydenckich "wybierali mądrze, bo reklamacji nie będzie".

Po krótkim przemówieniu na scenie pojawiły się dwa krzesła. Na jednym z nich usiadł kandydat Koalicji Obywatelskiej, a na drugim kilkadziesiąt osób z różnych grup społecznych i zawodowych. Wszyscy z nich mogli zadać Trzaskowskiemu jedno pytanie. Rozmowy te odbywały się w formule "speed dating".

- Zaproszę tutaj na scenę kilkudziesięciu z was i po prostu będę odpowiadał na pytania. Chcę w ten sposób pokazać otwartość na rozmowy i pokazać wam, że o tym tak naprawdę są te wybory prezydenckie - o otwartości, o gotowości do tego, by do każdego wyciągnąć otwartą dłoń, a nie zaciśniętą pięść - powiedział.

Seria pytań do Trzaskowskiego

Pierwszy na krześle naprzeciwko Trzaskowskiego usiadł rzemieślnik, który pytał o wsparcie małych i średnich firm. Trzaskowski powiedział, że jest zwolennikiem obniżenia składki zdrowotnej i deregulacji. Chce też inwestycji w szkolnictwo zawodowe.

Jedna z pytających poruszyła kwestię praw kobiet. Trzaskowski mówił, że jest "zwolennikiem liberalizacji średniowiecznej ustawy antyaborcyjnej".

Rafał Trzaskowski w Kaliszu Źródło: PAP/Tomasz Wojtasik

Na krześle naprzeciwko Trzaskowskiego zasiedli także strażak ochotnik i reprezentantka koła gospodyń wielkich. Powiedział, że jest gotowy do wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych i kół gospodyń wiejskich.

Jednym z zadających pytania był też mężczyzna, który nazywa się Karol Nawrocki. Zapytał o pierwsze decyzje, które podjąłby Trzaskowski jako prezydent. Kandydat KO powiedział o kwocie wolnej od podatku - 60 tysięcy złotych, kwestii mieszkań komunalnych i zmian w sądownictwie.

Nawrocki na wiecu Trzaskowskiego. Zapytał o pierwsze decyzje Źródło: TVN24

12-letnia Gabrysia zapytała o "dobrą naukę". Trzaskowski powiedział, że nie powinno być wkuwania na pamięć. Na scenie pojawiły się później także 12-letnie Nadia i Julia, które pytały, czy Trzaskowski zapewni bezpieczną przyszłość Polsce bez wojen. Trzaskowski obiecał, że zadba o bezpieczeństwo Polski. Z kolei uczeń liceum zapytał, jak zmobilizować młodych ludzi do wzięcia udziału w wyborach.

Trzaskowski też kolejny raz zapewnił, że nie ułaskawi żadnego polityka, niezależnie od jego przynależności politycznej. Zapewnił też wsparcie nauczycieli i personelu medycznego. Zwrócił uwagę na działania, które mają ułatwić funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami. Zapowiedział też swoje poparcie dla ustawy o asystencji osobistej.

Trzaskowski odpowiadał na pytania przez ponad godzinę.

Trzaskowski: przyrzekam, że nie ułaskawię żadnego polityka Źródło: TVN24