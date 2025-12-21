Porwanie 9-latka. Duża akcja policji w Warszawie

Akcja policji w Warszawie Źródło: tvnwarszawa.pl

W niedzielę o godzinie 12.44 policja otrzymała zgłoszenie, że w jednym z mieszkań na Białołęce w Warszawie doszło do kłótni byłych partnerów. Kobieta, która powiadomiła służby twierdziła, że były partner nachodzi ją i zniszczył jej telefon.

Na miejsce wysłano patrol.

Jak wynika z naszych ustaleń, gdy mężczyzna zobaczył radiowóz, porwał 9-letniego chłopca - dziecko swojej byłej partnerki. 36-latek nie jest ojcem ani prawnym opiekunem dziecka.

Działania policji

Rozpoczęto intensywne poszukiwania mężczyzny oraz dziecka. Policjantom udało się ustalić ich miejsce pobytu.

Po godzinie 17 służby rozpoczęły negocjacje z mężczyzną, aby dziecko mogło bezpiecznie wrócić do matki. Akcja trwa.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

