Porwanie 9-latka. Duża akcja policji w Warszawie

Polska

Źródło: tvnwarszawa.pl
W niedzielę w godzinach popołudniowych warszawscy policjanci otrzymali zgłoszenie od kobiety, która twierdziła, że jej były partner ją nachodzi. Następnie mężczyzna porwał 9-letnie dziecko byłej partnerki i uciekł. Trwa akcja policji.

W niedzielę o godzinie 12.44 policja otrzymała zgłoszenie, że w jednym z mieszkań na Białołęce w Warszawie doszło do kłótni byłych partnerów. Kobieta, która powiadomiła służby twierdziła, że były partner nachodzi ją i zniszczył jej telefon.

Na miejsce wysłano patrol.

Jak wynika z naszych ustaleń, gdy mężczyzna zobaczył radiowóz, porwał 9-letniego chłopca - dziecko swojej byłej partnerki. 36-latek nie jest ojcem ani prawnym opiekunem dziecka.

Działania policji

Rozpoczęto intensywne poszukiwania mężczyzny oraz dziecka. Policjantom udało się ustalić ich miejsce pobytu.

Po godzinie 17 służby rozpoczęły negocjacje z mężczyzną, aby dziecko mogło bezpiecznie wrócić do matki. Akcja trwa.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Autorka/Autor: Artur Węgrzynowicz, momo/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

WarszawaPolicjadziecko
