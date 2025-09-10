Generał Różański: Reagujemy. I taki sygnał do Kremla popłynął Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

TRWA WYDANIE SPECJALNE W TVN24 >>>

Gen. broni rez. dr Mirosław Różański, przewodniczący senackiej Komisji Obrony Narodowej i były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o zestrzeleniu dronów, które w nocy z wtorku na środę naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Jak powiedział premier Donald Tusk przed specjalnym posiedzeniem rządu, były to rosyjskie bezzałogowce.

Dowiedz się więcej: Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co wiemy

Zdaniem generała Różańskiego to było "testowanie" polskiego systemu obronnego. - I chyba powinniśmy zacząć mówić o tym, że to nie jest testowanie polskiego systemu, tylko systemu NATO-wskiego - ocenił.

Na pytanie, czy chodzi o to, by przenieść odpowiedzialność również na Sojusz Północnoatlantycki, odparł, że "może nie przenieść odpowiedzialność, ale zaangażować, a szczególnie Waszyngton". - Myślę, że tutaj kwestia dotycząca tego, jakie będzie stanowisko administracji i pana prezydenta w stosunku do (Władimira) Putina i w stosunku do tej sytuacji będzie kluczowe - powiedział.

Generał Różański: powinniśmy zacząć mówić, że to nie jest testowanie polskiego systemu, tylko NATO-wskiego Źródło: TVN24

"Reagujemy. I taki sygnał do Kremla popłynął"

Według wojskowego "dzisiaj daliśmy wyraźny sygnał i tutaj trzeba pochwalić - jeżeli można użyć takiego sformułowania - Dowództwo Operacyjne, które zdecydowało się na to, aby zacząć neutralizować tego typu obiekty".

Na pytanie, czy użycie broni przez wojsko nie było działaniem na wyrost wobec maszyn takich jak drony, powiedział, że "nie wiemy, jaki został użyty środek bojowy". - Ale powiem rzecz, która może będzie prowokacyjna: bezpieczeństwo nie ma ceny - wskazywał.

- Jak dla mnie jest najważniejsze, że reagujemy i taki sygnał w stosunku do Kremla popłynął - dodał.

Generał mówił też o dronie, którego szczątki odnaleziono w miejscowości Czosnówka pod Białą Podlaską (woj. lubelskie). - Chyba jednak był tym dronem takim wabikiem, jak go nazywają. Czyli ten, który tak naprawdę testuje systemy obronne - ocenił. Podkreślił, że takie drony również mogą stanowić zagrożenie, bo - jak zauważył - "jeden z dronów uderzył w dom".

Dopytywany, czy jego zdaniem obiekt, który odnaleziono w Czosnówce to dron wabik, powiedział: - W mojej ocenie tak.

OGLĄDAJ: TVN24 HD