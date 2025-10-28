Logo strona główna
Polska

Ekspert: Rosja przeprowadziła w Polsce we wrześniu misję zwiadowczą

Ukraiński analityk wojskowy Ołeksandr Musijenko
Musijenko: wysłanie dronów nad Polskę to nie była spontaniczna decyzja Rosji
Źródło: TVN24
To nie była spontaniczna decyzja - stwierdził ukraiński analityk wojskowy Ołeksandr Musijenko, zapytany o sprawę wysłania we wrześniu nad Polskę rosyjskich dronów. W rozmowie z reporterem "Faktów" TVN Andrzejem Zauchą mówił też o tym, że kolejne prowokacje Rosji to kwestia czasu i wyjaśniał, jak wygląda ukraiński system walki z dronami.

W nocy z 9 na 10 września przy okazji ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Z reporterem "Faktów" TVN Andrzejem Zauchą rozmawiał o tym ukraiński analityk wojskowy Ołeksandr Musijenko.

- To nie była spontaniczna decyzja, na pewno było to zaplanowane - ocenił, zaznaczając, że "wszystko do tego zmierzało". - Z czysto wojskowo-politycznego punktu widzenia to sposób, żeby sprawdzić, jak wygląda reakcja NATO i sposób na sprawdzenie reakcji społeczeństw - wyjaśnił.

DZIĘKI "FAKTOM+" WIESZ WIĘCEJ. ZOBACZ CAŁY PROGRAM

Jego zdaniem, z wojskowego punktu widzenia "to była misja zwiadowcza". - Oni zebrali wiele informacji, które dają pojęcie o działaniach obrony przeciwlotniczej i wyciągnęli wnioski na przyszłość - powiedział.

Stwierdził, że Władimir Putin chciał sprowokować kryzys wewnątrz NATO i chciał, aby w ramach konsultacji członków Sojuszu nie zapadła żadna decyzja. - Tak, by pokazać, że NATO do niczego nie jest zdolne - dodał.

Andrzej Zaucha i analityk wojskowy Ołeksandr Musijenko
Andrzej Zaucha i analityk wojskowy Ołeksandr Musijenko
Źródło: TVN24

W dalszej części rozmowy mówił też o tym, dlaczego kolejne prowokacje Kremla wciąż się będą pojawiały, o tym, dlaczego Putin ma problem z reakcją NATO na incydent nad Polską, o negocjacjach Skyshield i o tym, jak Ukraina stworzyła system walki z dronami, którego nie mają inne kraje.

OGLĄDAJ: Oglądaj dłuższe "Fakty" w TVN24+
pc

Oglądaj dłuższe "Fakty" w TVN24+

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/adso

Źródło: Fakty+

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

