Polska Donald Tusk: trzeba będzie sprawdzić do samego spodu, co działo się w tym szpitalu

Donald Tusk Źródło zdj. gł.: Andrzej Jackowski/PAP

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W tym szpitalu pracował lekarz i radny KO Dawid Kacprzyk, a na prowadzonym przez niego oddziale - według doniesień medialnych - politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki.

- Niezależnie od tego, czy się to komuś opłaca, czy nie, my będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy i tam, gdzie jest potrzebna prokuratura, ona działa - powiedział Tusk. Dodał, że jest w stałym kontakcie z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem.

- Jeśli będzie trzeba, to wrócimy także do doniesień, które pojawiały się, trafiały do prokuratury ze Szpitala Południowego. To nie jest skala, która się różni od innych szpitali, na wszelki wypadek trzeba będzie sprawdzić wszystko do samego spodu, co działo się w tym szpitalu - zapewnił Tusk.

Premier stwierdził też że nie będzie "żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw albo wykroczeń o charakterze moralnym". - To także znajdzie swój finał, tak czy inaczej - podkreślił.