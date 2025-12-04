Zakaz telefonów, dodatkowe bramki przed salą. Jak wyglądają utajnione obrady Sejmu?

"Kryptoafera i rosyjski ślad". Agata Adamek o piątkowym posiedzeniu Sejmu Źródło: TVN24

Donald Tusk poinformował w czwartek na platformie X, że zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie pierwszego punktu piątkowych obrad Sejmu. W jego czasie ma przedstawić "pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa". Jak dowiedziała się nieoficjalnie reporterka TVN24 Agata Adamek, ma ona dotyczyć sprawy kryptowalut i pojawiającego się rosyjskiego śladu.

Niedługo później Czarzasty przekazał, że wniosek szefa rządu już do niego wpłynął. Zostanie on rozpatrzony przez Izbę - jak poinformowała sejmowa kancelaria - w piątek po rozpoczęciu posiedzenia o godzinie 9. Następnie planowane jest wystąpienie Tuska przed Sejmem w trybie tajnym.

Szczegółowy harmonogram tej części posiedzenia zatwierdzony będzie po posiedzeniach Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów. Jak poinformował marszałek Sejmu, Prezydium Sejmu zaplanowano na godzinę 18 w czwartek. - Wtedy zdecydujemy dokładnie, jak to wszystko będzie wyglądało - oświadczył.

Utajnione obrady Sejmu. Jak wyglądają?

Szef sejmowej komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak (KO) pytany o procedury związane z utajnieniem obrad Sejmu poinformował, że przed wejściem na salę plenarną posłowie muszą zostawić telefony i wszystkie inne urządzenia mogące nagrywać dźwięk lub obraz.

Jak dodał, wyłącza się wtedy na sali wszystkie systemy nagłaśniające i wstawia się ich autonomiczny odpowiednik, czyli niepołączony z niczym system nagłośnienia.

- Na salę obrad wchodzi się absolutnie bez niczego, to znaczy bez telefonów i wszystkiego innego, co w dzisiejszych wysoce zaawansowanych technologicznie czasach mogłoby mieć przekaźnik albo system nagrywający dźwięk lub wideo - tłumaczył Urbaniak.

Jak przekazał, w praktyce wygląda to w ten sposób, że każdy poseł od pracownika Kancelarii Sejmu dostaje kopertę, do której wkłada wszystkie rzeczy zbędne, czyli zegarki, długopisy, pióra i telefon komórkowy. - W zamian dostaje taki numerek jak w szatni w przypadku okrycia wierzchniego - powiedział szef komisji regulaminowej.

Według niego przed salą plenarną zostaną ustawione zapewne dodatkowe bramki, a Straż Marszałkowska będzie sprawdzała, czy posłowie nie próbują wnieść na obrady niedozwolonych przedmiotów.

Ostatni raz Sejm utajnił część obrad na początku sierpnia, gdy zajmował się wnioskiem prokuratury o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi.

