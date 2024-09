Premier o pierwszej ofierze śmiertelnej powodzi. Apel do mieszkańców

Sytuacja jest ciągle bardzo dramatyczna w wielu miejscach - powiedział premier Donald Tusk w Kłodzku po odprawie ze służbami. Zaapelował do mieszkańców różnych miejscowości, żeby wykonywali polecenia dotyczące ewakuacji. - Kiedy jest możliwość ewakuacji, warto z tego skorzystać, bo w każdej chwili może się zdarzyć coś, co tę ewakuację utrudni - podkreślił. Szef rządu przekazał też, że "mamy pierwszy stwierdzony zgon przez utonięcie w powiecie kłodzkim".

- Otrzymałem informację, że przed chwilą udało się odzyskać możliwość transportu kołowego do Stronia. Tam była taka poważna wyrwa, ale w tej chwili prawdopodobnie na dłużej będzie można przemieszczać się do Stronia i z powrotem - przekazał. Dodał przy tym, że w tej miejscowości "była już dość duża akcja ewakuacyjna, ludzie przenieśli się w bezpieczne części miasta".

Tusk apeluje do mieszkańców

Tusk: apeluję, by wszędzie tam, gdzie pada wezwanie do ewakuacji, natychmiast te rekomendacje wykonywać

Mówił też, że "są przerwy w dostawach prądu". - Dotyczy to w tej chwili według meldunku pani starosty siedemnastu tysięcy mieszkańców w powiecie. Nie mamy w tej chwili możliwości szybkich napraw tych awarii w tych miejscach, gdzie doszło do zalań, więc straż w tej chwili organizuje dostawy agregatów tam, gdzie to będzie niezbędne. Ale oczywiście nie ma się co oszukiwać, nie wszędzie ten prąd będzie dostępny - zaznaczył.