Tusk o "kluczowym głosowaniu" i czynie Kaczyńskiego "przeciwko obywatelowi"

Ważne, że w kluczowym głosowaniu, w którym decydowaliśmy o immunitecie Jarosława Kaczyńskiego za czyn przeciwko obywatelowi, że przynajmniej w tej kwestii uzyskaliśmy większość wystarczającą, by odebrać mu immunitet - powiedział premier Donald Tusk po piątkowym głosowaniu w Sejmie nad udzieleniem zgody na pociągnięcie prezesa PiS do odpowiedzialności karnej.

Sejm wyraził w piątek zgodę na uchylenie immunitetu prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu w związku z oskarżeniem go o pobicie aktywisty Zbigniewa Komosy podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Sejm nie zgodził się natomiast na uchylenie immunitetu Kaczyńskiemu (jak również Anicie Czerwińskiej i Markowi Suskiemu) w związku ze zniszczeniem wieńca w czasie miesięcznicy.

Premier Donald Tusk pytany tuż po głosowaniach przez dziennikarzy w Sejmie, czy koalicjanci zawiedli, odparł, że takich wyników głosowania się spodziewał, ponieważ "zna poglądy i nastroje poszczególnych ugrupowań i poszczególnych posłów". - Ważne, że w kluczowym głosowaniu, w którym decydowaliśmy o immunitecie Kaczyńskiego za czyn przeciwko obywatelowi, że przynajmniej w tej kwestii uzyskaliśmy większość wystarczającą, by odebrać immunitet, i by polityk za krzywdę wyrządzoną zwykłemu człowiekowi odpowiadał przed wymiarem sprawiedliwości - powiedział szef rządu.

Na pytanie, czy głosowanie wpływa na zaufanie w koalicji rządzącej, premier zaprzeczył i powiedział: - Ja się tego spodziewałem, że jak będziemy zbliżali się kolejnych wyborów, to wybory mają to do siebie, że budzą coraz więcej emocji, czasami ujawniają też konflikty interesów.