Donald Tusk o ewentualnych karach finansowych ze strony Unii Europejskiej

Donald Tusk mówił w TVN24 o grożących Polsce karach finansowych związanych z działaniem Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym i wątpliwościach co do wyższości prawa europejskiego nad prawem krajowym. Powiedział, że prowadzi rozmowy z najwyższymi unijnymi urzędnikami i przekonuje ich, że "karanie Polski jako państwa, jako całości, nie będzie miało większego sensu".

We wtorek Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kar finansowych na Polskę w związku z niezastosowaniem środków tymczasowych nakazujących zawieszenie funkcjonowania nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej działającej w Sądzie Najwyższym.

Donald Tusk o karach finansowych grożących Polsce

Powiedział, że "jest blisko tego, żeby przekonać te osoby, instytucje, które podejmują decyzje, by w sposób wyrazisty rozróżniały to, co jest złym rządem, a to, co jest Polską i interesem Polski". - Mogę powiedzieć, że wysłuchano mojej argumentacji, że karanie Polski jako państwa, jako całości, nie będzie miało większego sensu - przekazał.