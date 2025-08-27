Logo strona główna
Polska

Tusk: nie spodziewałem się, że czułość prezydenta będzie dotyczyła banków

Donald Tusk
Tusk: nie spodziewałem się, że czułość prezydenta będzie dotyczyła banków
Źródło: TVN24
Mogę rozumieć zaletę polityczną takich haseł, że nie pozwoli pan na to, żeby jakakolwiek grupa społeczna została obciążona dodatkowymi daninami. Natomiast nigdy nie spodziewałem się, że wrażliwość społeczna i czułość będzie dotyczyła banków, które osiągają rekordowe zyski - powiedział premier Donald Tusk zwracając się do prezydenta Karola Nawrockiego.

W ubiegły czwartek Ministerstwo Finansów zapowiedziało podwyżkę stawki podatku dochodowego od banków. Na stronie kancelarii premiera opublikowano założenia do projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, nad którym pracuje resort finansów.

W środę temat podatków został poruszony przez prezydenta Karola Nawrockiego na Radzie Gabinetowej. - Słyszę o przygotowanych przez rząd propozycjach podwyżek sześciu podatków. Konsekwentnie uznaję, że podwyższanie podatków jest rzeczą, której nie zamierzam akceptować jako prezydent Polski. Uznaję, że więcej wysiłku wymaga to od strony rządowej, żeby uszczelnić system podatkowy, żeby zadbać o finanse publiczne - mówił Nawrocki. Dodał, że on sam oraz urzędnicy kancelarii "gotowi są w rozwiązaniu tej sytuacji bez podwyższania kolejnych danin".

Tusk: nie spodziewałem się, że wrażliwość społeczna prezydenta będzie dotyczyła banków

- Mogę rozumieć zaletę polityczną takich haseł, że nie pozwoli pan prezydent na to, żeby jakakolwiek grupa społeczna została obciążona dodatkowymi daninami. To jest bliskie też mojemu sercu oczywiście. Natomiast nigdy nie spodziewałem się, że wrażliwość społeczna i ta czułość pana prezydenta będzie dotyczyła banków, które osiągają rekordowe zyski - powiedział Tusk zwracając się do Nawrockiego.

Jak stwierdził, "warto byłoby jednak trochę tymi pieniędzmi się podzielić, właśnie dla ludzi, dla Polek i Polaków". - Mam nadzieję, że pan prezydent to przemyśli i z tego weta zrezygnuje - dodał.

Będzie podwyżka CIT. Wiceminister: stawka wzrośnie do 30 procent
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Będzie podwyżka CIT. Wiceminister: stawka wzrośnie do 30 procent

BIZNES

Autorka/Autor: js/ft

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

