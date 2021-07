Jarosław Kaczyński i Donald Tusk podzielili Polskę na pół, każdy wziął swoją część i umiejętnie zarządzając emocjami rządzili na zmianę i rządzą na zmianę. Ta formuła się wyczerpała - ocenił w "Kropce nad i" poseł Zbigniew Girzyński (Wybór Polska). Zdaniem posłanki Joanny Muchy (Polska 2050) powrót byłego premiera do polskiej polityki "w pewien sposób zakleszcza ten istniejący od wielu lat spór między Platformą Obywatelską i PiS-em". Girzyński był także pytany, czy będzie głosował w Sejmie za odwołaniem ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Wniosek w tej sprawie pod koniec czerwca złożyła Koalicja Obywatelska.

W sobotę podczas posiedzenia Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej Borys Budka zrezygnował z funkcji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Zadania szefa PO przejął Donald Tusk jako najstarszy wiekiem wiceszef partii. Został wybrany na to stanowisko w dniu rezygnacji Budki.

"Nikt chyba tak się nie cieszy z powrotu Donalda Tuska jak Jarosław Kaczyński"

O powrocie Tuska do polskiej polityki mówili w "Kropce nad i" w TVN24 posłanka Joanna Mucha z Polski 2050 oraz poseł Zbigniew Girzyński z koła Wybór Polska.

Girzyński: wydaje mi się, że będę głosował za odwołaniem Czarnka

- Jeżeli do takiego głosowania dojdzie, przedyskutujemy to na naszym kole parlamentarnym, które najprawdopodobniej w najbliższym czasie zostanie w znaczący sposób przebudowane i wówczas podejmiemy kolegialną decyzję - oznajmił. - Ale wydaje mi się na chwilę obecną - tylko to jest moja osobista opinia, a nie całego środowiska politycznego, które tworzymy - że będę głosował za odwołaniem pana ministra - przyznał poseł.