Tusk ma plan na Nawrockiego. Znamy szczegóły

Zalewska: Nawrocki nie wyszedł z trybu kampanijnego i będzie budował swoje poparcie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Rząd Donalda Tuska przygotowuje się do współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim. Wszystkie resorty otrzymały "arkusze priorytetów" - ujawnia Arleta Zalewska.

Radomir Wit komentuje "strategię" Donalda Tuska wobec obozu prawicy.

najnowszym odcinku "Podcastu Politycznego" dziennikarze podsumowali również prezydenturę Andrzeja Dudy.

Wszystkie odcinki "Podcastu Politycznego" możesz obejrzeć w TVN24+.

W środę Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpoczął swoją prezydenturę. Wygłosił także pierwsze przemówienie w roli głowy państwa, w którym skrytykował obecny rząd, mówił o swojej pierwszej inicjatywie ustawodawczej, zapowiedział zwołanie Rady Gabinetowej. Wyraził też gotowość do prac nad projektem nowej konstytucji.