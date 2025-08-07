Tusk ma plan na Nawrockiego. Znamy szczegóły

Kluczowe fakty:
- Rząd Donalda Tuska przygotowuje się do współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim. Wszystkie resorty otrzymały "arkusze priorytetów" - ujawnia Arleta Zalewska.
- Radomir Wit komentuje "strategię" Donalda Tuska wobec obozu prawicy.
- W najnowszym odcinku "Podcastu Politycznego" dziennikarze podsumowali również prezydenturę Andrzeja Dudy.
W środę Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpoczął swoją prezydenturę. Wygłosił także pierwsze przemówienie w roli głowy państwa, w którym skrytykował obecny rząd, mówił o swojej pierwszej inicjatywie ustawodawczej, zapowiedział zwołanie Rady Gabinetowej. Wyraził też gotowość do prac nad projektem nowej konstytucji.