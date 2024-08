Tusk o kontrasygnacie: nastąpił błąd

- Nie będę owijał w bawełnę, nastąpił błąd - stwierdził premier Donald Tusk. Odniósł się do postanowienia prezydenta, które nosi jego kontrasygnatę, a dotyczy Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. - Urzędnik odpowiedzialny za przygotowanie do podpisywania nie dostrzegł polityczności dokumentu, który stanowił o nominacji dla neosędziego - dodał szef rządu.

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk udzielił kontrasygnaty do postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy, które zostało opublikowane we wtorek w Monitorze Polskim. Premier zatwierdził podpisem decyzję prezydenta o wyznaczeniu sędziego Krzysztofa Andrzeja Wesołowskiego na przewodniczącego zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego dokonującego wyboru kandydatów na stanowisko prezesa Izby Cywilnej. Jak pisze portal OKO.press, "legalnie wybrani sędziowie bojkotują wybory", a podpis Tuska otwiera drogę do ich przeprowadzenia i powierzenia prezesury neosędziemu.

Tusk: nastąpił błąd

Na środowej konferencji po posiedzeniu rządu Tusk odniósł się do sytuacji. - Nie będę owijał w bawełnę, chcę bardzo wyraźnie powiedzieć: nastąpił błąd - powiedział.

Przekazał, że "zadaniem premiera jest podpisywanie setek dokumentów, czasami kilkadziesiąt dziennie". - One się dzielą na dokumenty takie bardziej techniczne i merytoryczne - dodał. Jak przekonywał Tusk, "urzędnik odpowiedzialny za przygotowanie do podpisywania nie dostrzegł polityczności dokumentu, który stanowił o nominacji dla neosędziego przez prezydenta". - Nominacji, która wymagała mojej kontrasygnaty, a więc mojego podpisu. I doszło do sytuacji, do której nie powinno dojść - stwierdził szef rządu.

"Praktyczne konsekwencje tego błędu nie są jakoś nadmiernie istotne"

- Paradoks polega na tym, że minister (Maciej) Berek, który przygotowywał akurat te dokumenty mi do podpisania, jest jednym z najbardziej kompetentnych ludzi w rządzie, jakich w ogóle w życiu spotkałem. I był zawsze bardzo zaangażowany osobiście w walkę o praworządność - zaznaczył. Przekazał też, że minister "powiedział, że oczywiście oddaje się do dyspozycji".

- Chcę podkreślić, że zdaję sobie sprawę z wagi tego błędu. Chociaż praktyczne konsekwencje tego błędu nie są jakoś nadmiernie istotne - ocenił szef rządu.

Tusk zaapelował, żeby "nie spekulować o jakichś politycznych układach z prezydentem w tej sprawie". - Ja nie będę ani z prezydentem Dudą, ani z nikim, układał się w sprawach, w które naprawdę głęboko wierzę. I to z ich powodu zaangażowałem się bez reszty w polską politykę w ostatnich latach. Całe to zwycięstwo i fakt, że objęliśmy władzę ma sens tylko wtedy, i będzie miało sens tylko wtedy, jeśli skutecznie przywrócimy praworządność - ocenił.

Jak stwierdził szef rząadu, "błąd się zdarzył, konsekwencje są" i "więcej taka sytuacja się nie ma prawa powtórzyć".

"Bodnar przedstawi w najbliższym czasie trzy projekty ustaw"

Jednocześnie Tusk poinformował, że "zmiany, które przywrócą kwestie właściwego statusu sędziego w Polsce, czyli te zmiany ustawowe, one są już przygotowane". - Minister (sprawiedliwości, Adam) Bodnar przedstawi w najbliższym czasie trzy projekty ustaw - oznajmił.

- Jeden dotyczy statusu sędziów, drugi KRS-u (Krajowej Rady Sądownictwa - red.), trzeci Sądu Najwyższego. Te ustawy będą przygotowane do ostatniego momentu i wierzę głęboko w to, że po wyborach prezydenckich nowy prezydent dostanie na stół od razu te ustawy do podpisu - powiedział Tusk.

