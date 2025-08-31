Logo strona główna
Polska

Donald Tusk i Ursula von der Leyn na granicy z Białorusią. Wzięli udział w odprawie służb

Premier Donald Tusk oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas odprawy z kadrą dowódczą Wojska Polskiego i Straży Granicznej w placówce SG w Krynkach
Premier Tusk i przewodnicząca KE z wizytą na granicy Polski z Białorusią
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen są na granicy polsko-białoruskiej. Głównym tematem rozmów szefa polskiego rządu i szefowej KE jest obronność i bezpieczeństwo, w tym ochrona wschodniej granicy Unii Europejskiej.

W placówce Straży Granicznej w Krynkach (woj. podlaskie) premier Donald Tusk i szefowa KE Ursula von der Leyen wzięli udział w odprawie z kadrą dowódczą Straży Granicznej i wojska - służb biorących udział w ochronie granicy polsko-białoruskiej, na której od kilku lat mają miejsce działania hybrydowe i presja migracyjna inspirowana przez Białoruś i Rosję.

Donald Tusk i Ursula von der Leyen w placówce Straży Granicznej w Krynkach
Donald Tusk i Ursula von der Leyen w placówce Straży Granicznej w Krynkach
Źródło: PAP

W Podlaskiem na 186 kilometrze granicy z Białorusią stoi stalowe ogrodzenie o wysokości 5,5 metra, jego uzupełnieniem jest bariera elektroniczna działająca na 206 kilometrach tej granicy, także na odcinkach rzecznych. Natomiast w Lubelskiem bariera elektroniczna powstała wzdłuż granicznej rzeki Bug - ma długość 171 kilometrów.

Rozmowy o bezpieczeństwie i obronności

Jak wynika z komunikatu KPRM, oprócz obronności i bezpieczeństwa na wschodniej granicy UE, tematem rozmów w Krynkach jest też program preferencyjnych pożyczek SAFE, który jest elementem planu dozbrajania Europy w związku z rozwijaniem potencjału militarnego przez Rosję.

Po odprawie ze służbami, Donald Tusk i Ursula von der Leyen obejrzą miejsce składowania elementów do budowy "Tarczy Wschód", a potem zmodernizowaną, stalową zaporę na granicy, przy której - na zakończenie spotkania - planowane są oświadczenia dla mediów.

Granica polsko-białoruska
Granica polsko-białoruska
Źródło: Artur Reszko/PAP

Wizyta w Polsce szefowej KE odbywa się w ramach rozpoczętej w piątek serii jej spotkań w państwach unijnych, graniczących z Rosją i Białorusią. Łącznie Ursula von der Leyen odwiedzi siedem państw: Estonię, Litwę, Finlandię, Łotwę, Polskę, Bułgarię i Rumunię.

Autorka/Autor: momo/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Donald TuskUrsula von der LeyenUnia EuropejskaBiałoruśStraż GranicznaWojsko
