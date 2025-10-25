Tusk o Kaczyńskim: coś się staruszkowi pomyliło Źródło: TVN24

Na sobotniej "konwencji zjednoczeniowej" PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polska premier Donald Tusk odniósł się do swoich politycznych oponentów. Podkreślił, że konwencja PO została celowo zorganizowana w dniu, kiedy swoją konwencję ma również Prawo i Sprawiedliwość.

Donald Tusk Źródło: Paweł Supernak/PAP

Tusk o Kaczyńskim: coś się staruszkowi pomyliło

- Nie ma lepszej scenerii, nie ma lepszego tła do tego, o czym my dzisiaj mówimy, będziemy mówić, niż to, co wczoraj popłynęło z ust naszych przeciwników politycznych - mówił Tusk, odnosząc się do słów Jarosława Kaczyńskiego, który w piątek podczas konwencji PiS w Katowicach powiedział, że "Niemcy chcą nam zabrać państwo", a "Francuzi razem z nimi".

- Ja wiem, każdy ma czasami taką pokusę, żeby powiedzieć: co ten Kaczyński chrzani? Nie wiem, coś się staruszkowi pomyliło w głowie, że on widzi we Francji głównego wroga. Ktoś by naprawdę mógł pomyśleć, że coś nie gra. Ale to nie o to chodzi - stwierdził.

Kaczyński: Niemcy chcą nam zabrać państwo

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w piątek na konwencji programowej partii w Katowicach powiedział, że Polska ma dziś przed sobą dwie opcje. Jedna z nich - którą określił jako "niemiecko-brukselska" - według prezesa PiS zakłada powstanie "państwa hegemonialnego".

Według Kaczyńskiego "wszystko, co zaczęło się po II wojnie światowej, ma zostać sfinalizowane jako wielkie zwycięstwo Niemiec i powstanie czegoś w rodzaju nowego imperium". - Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi. Nie wiem dlaczego, ale tak. Biurokracja europejska pali się aż do tego. Amerykanie nie - mówił lider PiS.

Tusk: dla PiS głównym wrogiem jest Europa

- Można by sądzić, że gdyby oni odzyskali władzę, to właściwie te fortyfikacje, te zapory dronowe, te setki kamer, tysiące żołnierzy i straży granicznej - oni powinni pewnie postawić na granicy Polski z resztą Europy. Tam na Zachodzie, nie na Wschodzie. Przecież tak naprawdę o tym jest ich narracja - ocenił Tusk.

Zdaniem szefa PO, dla polityków PiS "głównym problemem, głównym wrogiem jest Europa, Unia Europejska, Niemcy, Francja".

- A wiecie, co to znaczy w praktyce? Dla nich największym problemem jest nasza wolność - dodał.

OGLĄDAJ: Tusk na "konwencji zjednoczeniowej": łączymy nasze siły, bo wiemy, że nic nie jest rozstrzygnięte