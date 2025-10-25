Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Donald Tusk dosadnie o Jarosławie Kaczyńskim

Koalicja Obywatelska
Tusk o Kaczyńskim: coś się staruszkowi pomyliło
Źródło: TVN24
Każdy ma czasami taką pokusę, żeby powiedzieć: co ten Kaczyński chrzani? - mówił Donald Tusk podczas zjednoczeniowego kongresu partii o liderze Prawa i Sprawiedliwości Jarosławie Kaczyńskim. Zdaniem lidera Koalicji Obywatelskiej dla polityków PiS "głównym wrogiem jest Europa, Unia Europejska, Niemcy, Francja".

Na sobotniej "konwencji zjednoczeniowej" PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polska premier Donald Tusk odniósł się do swoich politycznych oponentów. Podkreślił, że konwencja PO została celowo zorganizowana w dniu, kiedy swoją konwencję ma również Prawo i Sprawiedliwość.

Donald Tusk
Donald Tusk
Źródło: Paweł Supernak/PAP

Tusk o Kaczyńskim: coś się staruszkowi pomyliło

- Nie ma lepszej scenerii, nie ma lepszego tła do tego, o czym my dzisiaj mówimy, będziemy mówić, niż to, co wczoraj popłynęło z ust naszych przeciwników politycznych - mówił Tusk, odnosząc się do słów Jarosława Kaczyńskiego, który w piątek podczas konwencji PiS w Katowicach powiedział, że "Niemcy chcą nam zabrać państwo", a "Francuzi razem z nimi".

- Ja wiem, każdy ma czasami taką pokusę, żeby powiedzieć: co ten Kaczyński chrzani? Nie wiem, coś się staruszkowi pomyliło w głowie, że on widzi we Francji głównego wroga. Ktoś by naprawdę mógł pomyśleć, że coś nie gra. Ale to nie o to chodzi - stwierdził.

"Jak my się od dzisiaj nazywamy?". Tusk ogłosił
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Jak my się od dzisiaj nazywamy?". Tusk ogłosił

Kaczyński: Niemcy chcą nam zabrać państwo

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w piątek na konwencji programowej partii w Katowicach powiedział, że Polska ma dziś przed sobą dwie opcje. Jedna z nich - którą określił jako "niemiecko-brukselska" - według prezesa PiS zakłada powstanie "państwa hegemonialnego".

Według Kaczyńskiego "wszystko, co zaczęło się po II wojnie światowej, ma zostać sfinalizowane jako wielkie zwycięstwo Niemiec i powstanie czegoś w rodzaju nowego imperium". - Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi. Nie wiem dlaczego, ale tak. Biurokracja europejska pali się aż do tego. Amerykanie nie - mówił lider PiS.

Tusk: dla PiS głównym wrogiem jest Europa

- Można by sądzić, że gdyby oni odzyskali władzę, to właściwie te fortyfikacje, te zapory dronowe, te setki kamer, tysiące żołnierzy i straży granicznej - oni powinni pewnie postawić na granicy Polski z resztą Europy. Tam na Zachodzie, nie na Wschodzie. Przecież tak naprawdę o tym jest ich narracja - ocenił Tusk.

Zdaniem szefa PO, dla polityków PiS "głównym problemem, głównym wrogiem jest Europa, Unia Europejska, Niemcy, Francja".

- A wiecie, co to znaczy w praktyce? Dla nich największym problemem jest nasza wolność - dodał.

OGLĄDAJ: Tusk na "konwencji zjednoczeniowej": łączymy nasze siły, bo wiemy, że nic nie jest rozstrzygnięte
pc

Tusk na "konwencji zjednoczeniowej": łączymy nasze siły, bo wiemy, że nic nie jest rozstrzygnięte

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Zdjęcia organizatora

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskJarosław KaczyńskiKoalicja ObywatelskaPrawo i SprawiedliwośćNiemcyFrancja
Czytaj także:
"Chcą odebrać Polsce prawo do weta"? Czym straszy europosłanka
"Chcą odebrać Polsce prawo weta"? Czym straszy europosłanka
Zuzanna Karczewska, Michał Istel
Polska Agencja Kosmiczna
Ostra krytyka Polskiej Agencji Kosmicznej w anonimowym liście. Resort "analizuje wszystkie sygnały"
Polska
Pożar bocianiego gniazda w powiecie łowickim
Strażacy gasili bocianie gniazdo
Łódź
imageTitle
Podwójny sukces Japonek na finał sezonu. Jak spisały się Polki?
EUROSPORT
imageTitle
Awans Gąsienicy-Daniel. Inauguracja sezonu dla Austriaczki
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło pod Brzezinami w województwie łódzkim
Na rękach wyniósł z płomieni 91-letnią kobietę
Łódź
Adam Szłapka
Szłapka do Kaczyńskiego: niech nas pan w to nie miesza
Polska
Oceany
"To będzie wymagało adaptacji". Za 30 lat El Niño może się mocno zmienić
METEO
Wyspa Andoeya
Rybak celowo przerwał ćwiczenia wojskowe NATO
Świat
Awaria wodociągowa na Bielanach (zdj. ilustracyjne)
Awaria wodociągowa na Bielanach. Utrudnienia
WARSZAWA
Kadr Na Kino 18.10.2025
"Powiew grozy" przed Halloween, polski kandydat do Oscara w kinach, Bon Jovi wraca
KADR NA KINO
Barbara Nowacka
Nowacka: polską tradycją nie jest łasić się do nazioli, tylko ich gonić
Polska
imageTitle
Dopiero drugi mecz sezonu, a Donczić już przeszedł do historii
EUROSPORT
imageTitle
Mistrz olimpijski opowiedział o koszmarze sprzed lat
EUROSPORT
Projekt zakłada uspokojenie ruchu na ul. Ratajczaka
Przed budową trasy tramwajowej fotografują wszystkie budynki. Sprawdziliśmy dlaczego
Poznań
imageTitle
Debiut marzenie polskiej nadziei skoków
EUROSPORT
Viktor Orban
Węgry zmieniają podejście do rosyjskich surowców
BIZNES
Do zdarzenia doszło pod Skierniewicami
Na drogę nagle wbiegł łoś, uderzył w bok auta. Nagranie
Łódź
Grupa przestępcza produkowała papierosy w hali
16 oskarżonych, 45 milionów strat
WARSZAWA
Strefa Gazy
Walczą o "Nową Gazę". Cztery bojówki kontra Hamas
Świat
Samochód wypadł z jezdni i zderzył się w lokomotywą. Pasażerowie uniknęli tragedii
Wpadł na tory, w auto uderzyła lokomotywa. Kierowca był pijany, wiózł dziecko
Katowice
Deszcz ze śniegiem
Rozległy cyklon Joshua. Co nas czeka w pogodzie?
METEO
Koalicja Obywatelska
"Zaczynamy wielki rozdział we wspólnej historii"
RELACJA
Donald Tusk
"Jak my się od dzisiaj nazywamy?". Tusk ogłosił
Polska
Nowy Sącz
Informacja o zarzutach i wpis prezydenta. "Wracamy do pracy"
Kraków
Wejście na strych budynku wygląda niczym z horroru
Sufit w łóżku, grzyb na ścianach. "Tak się mieszka w budynku państwowej spółki"
Piotr Krysztofiak
24-latka została zatrzymana w autobusie
Z autobusu do aresztu
Łódź
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Ceny złota w górę, coraz bliżej 5 tysięcy dolarów za uncję
BIZNES
Burza Melissa
Melissa "ewoluuje w powolną katastrofę"
METEO
imageTitle
Gąsienica-Daniel bez błysku na starcie sezonu
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica