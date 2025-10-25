Na sobotniej "konwencji zjednoczeniowej" PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polska premier Donald Tusk odniósł się do swoich politycznych oponentów. Podkreślił, że konwencja PO została celowo zorganizowana w dniu, kiedy swoją konwencję ma również Prawo i Sprawiedliwość.
Tusk o Kaczyńskim: coś się staruszkowi pomyliło
- Nie ma lepszej scenerii, nie ma lepszego tła do tego, o czym my dzisiaj mówimy, będziemy mówić, niż to, co wczoraj popłynęło z ust naszych przeciwników politycznych - mówił Tusk, odnosząc się do słów Jarosława Kaczyńskiego, który w piątek podczas konwencji PiS w Katowicach powiedział, że "Niemcy chcą nam zabrać państwo", a "Francuzi razem z nimi".
- Ja wiem, każdy ma czasami taką pokusę, żeby powiedzieć: co ten Kaczyński chrzani? Nie wiem, coś się staruszkowi pomyliło w głowie, że on widzi we Francji głównego wroga. Ktoś by naprawdę mógł pomyśleć, że coś nie gra. Ale to nie o to chodzi - stwierdził.
Kaczyński: Niemcy chcą nam zabrać państwo
Prezes PiS Jarosław Kaczyński w piątek na konwencji programowej partii w Katowicach powiedział, że Polska ma dziś przed sobą dwie opcje. Jedna z nich - którą określił jako "niemiecko-brukselska" - według prezesa PiS zakłada powstanie "państwa hegemonialnego".
Według Kaczyńskiego "wszystko, co zaczęło się po II wojnie światowej, ma zostać sfinalizowane jako wielkie zwycięstwo Niemiec i powstanie czegoś w rodzaju nowego imperium". - Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi. Nie wiem dlaczego, ale tak. Biurokracja europejska pali się aż do tego. Amerykanie nie - mówił lider PiS.
Tusk: dla PiS głównym wrogiem jest Europa
- Można by sądzić, że gdyby oni odzyskali władzę, to właściwie te fortyfikacje, te zapory dronowe, te setki kamer, tysiące żołnierzy i straży granicznej - oni powinni pewnie postawić na granicy Polski z resztą Europy. Tam na Zachodzie, nie na Wschodzie. Przecież tak naprawdę o tym jest ich narracja - ocenił Tusk.
Zdaniem szefa PO, dla polityków PiS "głównym problemem, głównym wrogiem jest Europa, Unia Europejska, Niemcy, Francja".
- A wiecie, co to znaczy w praktyce? Dla nich największym problemem jest nasza wolność - dodał.
Autorka/Autor: kkop/kris
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Zdjęcia organizatora