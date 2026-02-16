Logo strona główna
Polska

"Dominują głosy oszołomów". W PiS była "absolutna" dyscyplina

Tablica z wynikiem głosowania na sali obrad Sejmu w sprawie SAFE
Politycy PiS w kuluarach o głosowaniu ws. SAFE: w partii dominują głosy oszołomów
Źródło: TVN24
Niektórzy w PiS popierają program SAFE, ale w partii "dominują głosy oszołomów" - usłyszał od polityków tego ugrupowania dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski. Reporter ujawnił w programie "W Kuluarach", że choć w partii Kaczyńskiego niektórzy chcieli zagłosować za programem SAFE lub wstrzymać się od głosu, to jednak zarządzona została "absolutna" dyscyplina.

Sejm uchwalił w piątek ustawę ws. wdrożenia w Polsce unijnego programu wzmacniania obronności państw członkowskich. Program SAFE przewiduje łącznie 150 miliardów euro wsparcia - m.in. w postaci niskooprocentowanych pożyczek – przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Polska jest największym beneficjentem tego programu pożyczkowego z zaakceptowanym dofinansowaniem na kwotę 43,7 miliarda euro. To ponad 180 miliardów złotych.

Ustawę poparły kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050, a przeciwko były klub Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Teraz zajmie się nią Senat.

Tablica z wynikiem głosowania na sali obrad Sejmu w sprawie SAFE
Tablica z wynikiem głosowania na sali obrad Sejmu w sprawie SAFE
Źródło: PAP/Tomasz Gzell

"Jest nas większa grupa, którym się to nie podoba"

Z politykami PiS rozmawiał na temat programu SAFE dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski. Reporter ujawnił w niedzielę w programie "W Kuluarach", że w partii Jarosława Kaczyńskiego obowiązywała w głosowaniu "absolutna" dyscyplina, co oznacza, że władze klubu żądały od swoich członków, by głosowali oni przeciwko.

Sejm przyjął ustawę wdrażającą program SAFE
Źródło: TVN24

- Potwierdziłem to w trzech źródłach. Usłyszałem, że rozmowy w tej sprawie prowadzili Mariusz Błaszczak, poseł (Andrzej - red.) Śliwka i Antoni Macierewicz. Usłyszałem też, że Antoni Macierewicz nawet niektórych osobiście dopytywał, czy z pewnością ta sprawa nie podzieli klubu - powiedział Michalski, podkreślając, że choć były szef MON wydaje się być na uboczu partii, tak najwidoczniej ma głos w sprawach takich jak program SAFE.

"Nie chcą się pogodzić z faktem, że Polska osiągnęła sukces"

"Nie chcą się pogodzić z faktem, że Polska osiągnęła sukces"

Prawdy i mity w sprawie SAFE. "Wstyd"

Prawdy i mity w sprawie SAFE. "Wstyd"

Jan Piotrowski

Według dziennikarza TVN24+, jeden z posłów PiS zdradził mu, że rozważał głosowanie za programem lub wstrzymanie się od głosu, jednak ze względu na dyscyplinę nie było to możliwe.

- Kolejny cytat: "W partii dominują głosy oszołomów. Jest nas większa grupa, którym się to nie podoba", to cały czas mowa o programie. Ostatni głos w tej sprawie, że "wiele osób z Prawa i Sprawiedliwości wie o programie SAFE tyle tylko, co usłyszy w prawicowych mediach, idą jak owce prowadzone na rzeź". To jest kolejny cytat z polityka Prawa i Sprawiedliwości - relacjonował reporter.

Według informacji dziennikarza niektórzy politycy PiS obawiają się, że głosowanie przeciwko tej ustawie może przynieść negatywne konsekwencje.

PiS "zaczęło mówić Macierewiczem"

Dziennikarka Maja Wójcikowska powiedziała z kolei, ze według relacji jednego z uczestników Rady Bezpieczeństwa Narodowego, o ile podczas posiedzenia RBN "była jeszcze merytoryczna dyskusja", to potem "Prawo i Sprawiedliwość zaczęło w tej sprawie mówić Macierewiczem".

- Słyszę też, że być może w tym szaleństwie jest metoda, żeby teraz bardzo być przeciw, bardzo głośno podnosić argumenty na nie, żeby potem w Senacie tę ustawę poprawić i być może potem prezydent ją podpisze - wyjaśniła Wójcikowska.

Reporter TVN24 Radomir Wit dowiedział się, że trwają uzgodnienia z pałacem prezydenckim w sprawie kształtu poprawki ustawy o środkach z programu SAFE. Zmiany mają być procedowane w Senacie, gdzie wprowadzenie poprawek zapowiadał jeszcze przed głosowaniem w Sejmie minister finansów Andrzej Domański.

Opracował Bartłomiej Plewnia/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Gzell

Prawo i Sprawiedliwość obronnośćWojsko Polskie Unia Europejska branża zbroje niowa Antoni Macierewicz
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica