Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Co dalej z pracami domowymi dla uczniów? "Rąbka tajemnicy mogę uchylić"

Szkoła
Do końca września trwa ewaluacja w sprawie prac domowych. Potem możliwa decyzja ministerstwa
Źródło: TVN24+
- Do końca września trwa ewaluacja w sprawie nieobowiązkowych prac domowych. Opinie nie są takie pozytywne - przekazał w debacie "Szkoła do poprawki?" w TVN24+ doktor Maciej Jakubowski z Państwowego Instytutu Badawczego. Justyna Suchecka z tvn24.pl zauważyła, że opinie rodziców są tu podzielone, ale "jest mnóstwo dorosłych, którzy są bardzo rozczarowani tą zmianą". Danuta Kozakiewicz, dyrektorka jednej z warszawskich szkół, przyznała, że dziura między dziećmi uczącymi się dobrze i słabiej "jeszcze bardziej się powiększyła". 

Uczestnikami debaty byli: Justyna Suchecka, dziennikarka tvn24.pl specjalizująca się w tematyce edukacji; doktor Maciej Jakubowski z Instytutu Badań Edukacyjnych w Państwowym Instytucie Badawczym, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 w Warszawie Danuta Kozakiewicz oraz uczennica liceum Kinga Kordowska z Fundacji OFF school.

Rozmowa dotyczyła między innymi edukacji zdrowotnej, stanu psychicznego uczniów oraz nieobowiązkowych prac domowych.

OGLĄDAJ: Dyrektorka szkoły: Dziewczyna w 7 klasie urodziła dziecko. Nie z miłości, a braku wiedzy
pc

Dyrektorka szkoły: Dziewczyna w 7 klasie urodziła dziecko. Nie z miłości, a braku wiedzy

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Do końca września trwa ewaluacja w sprawie prac domowych

W części rozmowy dotyczącej tej ostatniej kwestii doktor Maciej Jakubowski przekazał, że do końca września jego instytut przeprowadza ewaluację dotyczącą tego, jak brak obowiązkowych prac domowych wpływa na jakość kształcenia.

>> OGLĄDAJ CAŁA DEBATĘ "SZKOŁA DO POPRAWKI?" W TVN24+

- Zbieramy informacje głównie od nauczycieli, od dyrektorów, jaka jest ich opinia na ten temat, co się zmieniło w klasach, ale po drugie patrzymy też na wyniki uczniów - powiedział.

- Dużo szkół od dłuższego czasu nie zadawało tych prac domowych. Porównujemy z tymi, które zadawały, ale przestały zadawać - powiedział. Dodał, że analizowane będą też wyniki egzaminów końcowych.

Czy prace domowe powinny wrócić? Wymowne wyniki sondażu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czy prace domowe powinny wrócić? Wymowne wyniki sondażu

"Opinie nie są takie pozytywne"

- Musimy się nauczyć, że podejmujemy pewne decyzje, a potem patrzymy, jakie są konsekwencje. Jeżeli te konsekwencje są negatywne, no to zmieniamy prawo - dodał doktor Jakubowski. Przekazał, że wyniki ewaluacji zostaną zaprezentowane publicznie. Dodał, że ewentualna decyzja o powrocie obowiązkowych prac domowych będzie należeć do resortu edukacji.

- Zebraliśmy dane z ponad dwóch tysięcy szkół, to parę tysięcy nauczycieli. Mamy naprawdę niezłe informacje, bo rąbka tajemnicy mogę uchylić. Te opinie nie są oczywiście takie pozytywne. Natomiast też wielu nauczycieli zupełnie się tym nie przejęło, a wielu zinterpretowało to bardzo jednostronnie - mówił przedstawiciel Instytutu Badań Edukacyjnych w Państwowym Instytucie Badawczym. Przypomniał, że "nikt nie zakazał zadawać prac domowych". 

"Jest mnóstwo dorosłych, którzy są bardzo rozczarowani tą zmianą"

Justyna Suchecka zauważyła, że w sprawie zmian dotyczących prac domowych rozmawiała z wieloma rodzicami.

- Jest mnóstwo dorosłych, którzy są bardzo rozczarowani tą zmianą i rzeczywiście to są głośne sygnały: "my nie wiemy, jak pracować w domu z dziećmi", "mamy teraz szkołę po szkole bez wsparcia szkoły". Dostawałam wiadomości o ludziach, którzy sami szukali zadań z matematyki, żeby z dziećmi je rozwiązywać - mówiła.

- Ale dostaję też sygnały od ludzi, którzy mówią: "możemy chodzić teraz razem na treningi, mamy wolne weekendy, nie lepimy ludzików z kasztanów w domu, tylko dzieci lepią je w szkołach" - przytaczała opinie rodziców.

Dyrektorka szkoły: to nie było dobre rozporządzenie

Danuta Kozakiewicz mówiła, że to, jak wcześniej wyglądały prace domowe - do czasu decyzji o tym, że są nieobowiązkowe - pozostawiało wiele do życzenia.

- Prace domowe były nieprzemyślane, na zasadzie: "wykonać ćwiczenia od strony do strony, numer taki i taki". Były prace domowe zadawane zupełnie bez sensu, nieciekawe, za dużo, żadnej korelacji pomiędzy przedmiotami - zwracała uwagę dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 w Warszawie.

Dodała jednak, że negatywnie ocenia rozporządzenie, które weszło w życie w 2024 roku i zmieniło podejście do prac domowych. - Same dzieci nam zgłaszały, że nie czują się nagradzane za wykonanie pracy, że one chciałyby dostawać pozytywne oceny za pracę, która nie jest oceniana - dodała.

Tłumaczyła, że jeżeli chodziło o prace domowe dla chętnych, to tutaj podejście do nich różni się między innymi w zależności od tego, jak podchodzili do nich rodzice. Mówiła, że z zaangażowaniem podchodzili do nich uczniowie realnie zainteresowani danym zagadnieniem i ci, którzy otrzymywali do tego "doping" w domu. - Natomiast zgubiliśmy gdzieś te dzieci, które nie miały dopingu w domu, bo rodziców to nie obchodziło, same nie były zainteresowane - dodała.

Przyznała też, że dziura między dziećmi uczącymi się dobrze i słabiej "jeszcze bardziej się powiększyła". 

"Wprowadzanie zmian bez udziału głosu uczniów jest absurdem"

O swojej perspektywie nieobowiązkowych prac domowych mówiła też Kinga Kordowska z Fundacji OFF school.

- Dla mnie najważniejszym elementem rozmawiania o tym, jakie zmiany wprowadzać, dlaczego i w jakim stopniu, jest zauważenie uczniów jako podmiotowej części tego wszystkiego. Szkoła to jest złożenie nauczycieli, uczniów i rodziców. Wszyscy w tym uczestniczą - mówiła.

- Więc dla mnie wprowadzanie zmian bez udziału głosu uczniów jest absurdem, ponieważ to na nich to najbardziej wpływa - powiedziała.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
EdukacjaSzkołaEdukacja zdrowotna i zmiany w nauczaniu religii oraz etyki. Plany lekcji na rok 2025/2026
Czytaj także:
Superdron Global Hawk (zdjęcie ilustracyjne)
Superdron w polskiej przestrzeni powietrznej w "newralgicznym momencie"
Polska
pap_20250729_0TO
Rewolucja w uldze podatkowej. Jest projekt
BIZNES
Północny Atlantyk
Pod Atlantykiem może znajdować się woda zdatna do picia
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister obrony reaguje na słowa Zełenskiego. "Niepotrzebne i nieprawdziwe"
Polska
imageTitle
Klęska kadry prowadzonej przez wybitnego reprezentanta Polski
Najnowsze
Uroczystości pogrzebowe Katarzyny Stoparczyk
Wzruszający pogrzeb Katarzyny Stoparczyk
Polska
Po Krakowie skacze kangur
Po Krakowie skakał kangur. Udało się go złapać
Kraków
imageTitle
Liderka nie zawiodła. Historyczny sukces Ukrainek
EUROSPORT
Dziki Trener, Pejo, Wyrzykowski.... Czyli o dronach na rosyjską nutę
Dziki Trener, Pejo, Wyrzykowski.... Rozważania o dronach na rosyjską nutę
Zespół autorów
Zuzanna KarczewskaRenata GluzaBartosz Chyż
Wenecja, Włochy, ludzie, tłum
Opłata za wstęp do miasta. Jest zapowiedź
BIZNES
imageTitle
Grbicia ucieszył trudny mecz z Holandią. "Będziemy z tego korzystać"
EUROSPORT
TikTok
Czterech tiktokerów w areszcie. Policja ostrzega
Świat
Kontrola na granicy polsko-litewskiej w Budzisku
Przedłużenie kontroli na granicach. Jest projekt MSWiA
Polska
Atak pijanego mężczyzny w kościele w Mieścisku
Po pijaku demolował kościół, wszystko podczas mszy. Są zarzuty i areszt
Poznań
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Stanął w obronie koleżanek, został brutalnie pobity i zmarł. Jest termin prawomocnego wyroku
WARSZAWA
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce (zdjęcie ilustracyjne)
"Pocisk uszkodził szybę autobusu". W pojeździe było kilka osób
Szczecin
Greg Louganis i jego pamiętny skok, Seul 1988
Łzy, pot i krew. Legenda igrzysk zrzuca maskę
Łukasz Przybyłowicz
Parada powozów królewskich
Królewski orszak. Jak do Windsoru dotarła amerykańska delegacja?
Świat
Upały we Włoszech
Tragiczny bilans lata. Zmiany klimatu mogły zabić 16,5 tysiąca ludzi
METEO
sklep kasa market - PhotoRK shutterstock_2009986085
Duże zmiany dla klientów, kary dla sklepów
BIZNES
shutterstock_2473263319
Długie życie to nie wszystko. Dlaczego warto dbać o poczucie radości na co dzień?
Anna Bielecka
imageTitle
Awansował z życiowym wynikiem, ale i spokojem. "Tu trzeba mieć chłodną głowę"
EUROSPORT
Zdjęcie opublikowane przez biuro szeryfa hrabstwa Orange
Złodziej w stroju nurka zabrał utarg restauracji i odpłynął. Policja publikuje zdjęcie
Świat
Do kradzieży doszło w sobotę
Odciął krzyż z dachu cerkwi, usłyszał zarzuty
Wrocław
49 min
pc
Dyrektorka szkoły: Dziewczyna w 7 klasie urodziła dziecko. Nie z miłości, a braku wiedzy
Debata TVN24+
WKD informuje o zmianach w zakupie biletów (zdj. ilustracyjne)
Wstrzymują sprzedaż biletów WKD w stacjonarnych automatach
WARSZAWA
Beyonce w 2024 roku
Zginęły walizki, laptopy i dyski, a na nich nowe hity Beyoncé. Zatrzymano podejrzanego
Kultura i styl
Obchody Imienin Ulicy Święty Marcin w Poznaniu, 11.11.2023.
Nie będzie korowodu podczas Imienin Ulicy Święty Marcin
Poznań
imageTitle
Siatkarze musieli się napocić. "Wiedzieliśmy, że wyjdą goście, którzy będą naparzać"
EUROSPORT
Wrak auta odnaleziono w Odrze
Maluch odnaleziony w Odrze. Jego kradzież zgłoszono w 2007 roku
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica