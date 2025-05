Pytanie o in vitro. Nawrocki o tym, na co Polki i Polacy "nie mogą liczyć"

"Chcę zapytać o in vitro, bo pana środowisko zwalczało ten program. Czy pan by z tym walczył?" Źródło: zdjęcia organizatora

Kluczowe fakty: W trakcie debaty prezydenckiej Rafał Trzaskowski zapytał Karola Nawrockiego o to, czy będzie blokował inicjatywy wokół in vitro.

- Z całą pewności sam nie będę wychodził z inicjatywami wokół tego typu programu - odpowiedział kandydat PiS.

O 20.00 rozpoczęła się debata prezydencka przed drugą turą wyborów prezydenckich 1 czerwca. Pierwszy blok tematyczny dotyczył zdrowia. Rafał Trzaskowski zadał Karolowi Nawrockiemu pytanie o to, czy jako prezydent będzie "walczył z programem in vitro i próbował wetować tego typu pomysły". Przypomniał, że środowisko Nawrockiego - czyli PiS - "zwalczało in vitro, zabrało ten program".

Nawrocki odpowiada na pytanie o in vitro

- Z całą pewności sam nie będę wychodził z inicjatywami wokół tego typu programu - odpowiedział Nawrocki. - Te inicjatywy oczywiście się dzieją, u pana w samorządzie, w innych samorządach. W Polsce z tego programu urodzili się już obywatele państwa polskiego - dodał.

- Mówiłem o tym nie raz publicznie, że nie będę wielkim przeciwnikiem, nie będę przeciwdziałał samorządowym projektom, które się toczą, a o dzieci, które są narodzone, czy które są na świecie z in vitro, będę dbał jak o wszystkich innych obywateli państwa polskiego. Natomiast na moje inicjatywy w tym temacie ze względu na mój światopogląd państwo i pan nie możecie liczyć - powiedział Nawrocki.

In vitro - ile dzieci się urodziło

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że tylko w 2024 roku do udziału w rządowym programie leczenia niepłodności metodą in vitro zgłosiło się ponad 28 tysięcy par, a zakwalifikowanych zostało 23,5 tysiąca. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna przekazała, że do końca kwietnia urodziło się 951 dzieci, których rodzice skorzystali z refundacji, a niedługo urodzi się tysięczne dziecko z tego programu.

Na realizację programu w ubiegłym roku przeznaczono prawie 411 milionów złotych, a do końca 2028 roku zaplanowano 2,5 miliarda złotych.