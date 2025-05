Charakterystyczny gest Karola Nawrockiego Źródło: blogpress.pl, YouTube / telewizja_republika, YouTube / rymanowskilive

"Papież był bramkarzem – nikt mu nie zarzuca 'bandytyzmu'. Nawrocki trenował boks – od razu 'gangus'. Bo dla tuskowych pseudoelit silny, wierzący facet z zasadami to największy wróg. A dla Polski? Dokładnie taki jest potrzebny" – napisał na platformie X były szef Orlenu Daniel Obajtek.

Papież był bramkarzem – nikt mu nie zarzuca "bandytyzmu".

Nawrocki trenował boks – od razu "gangus".

Bo dla tuskowych pseudoelit silny, wierzący facet z zasadami to największy wróg.

A dla Polski? Dokładnie taki jest potrzebny. #Nawrocki2025 🇵🇱 pic.twitter.com/d2suHoOSP6 — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) May 26, 2025

Na wpis zareagowali internaci, którzy zaczęli wskazywać na istotne różnice między Franciszkiem i Nawrockim. Wielu wskazało na publikację Onetu, który poinformował, że Karol Nawrocki zajmował się sprowadzaniem prostytutek dla gości hotelu.

- Był kierowcą, który woził panie zamówione przez klientów, dowoził je do hotelu, dostarczał do pokoju, a potem z tego pokoju odbierał. Oczywiście brał za to pieniądze – opowiadał w TVN24 redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk.

W związku z tą publikacją Karol Nawrocki zapowiedział pozwanie Onetu w trybie cywilnym, a nie w znacznie szybszym trybie wyborczym.

Inni internauci zwracali uwagę, że za kandydatem PiS ciągną się jeszcze inne kwestie, takie jak sprawa kawalerki, którą pozyskał w niejasnych okolicznościach od pana Jerzego, a także kwestia udziału w bijatykach pseudokibiców.

