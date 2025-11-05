Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Czy Zbigniew Ziobro pojawi się w Sejmie? Konwiński: komisja zrobi swoje

Zbigniew Ziobro
Konwiński: Ziobry nie byłoby w tym miejscu, gdyby nie Jarosław Kaczyński
Źródło: TVN24
Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak wyraził w "Faktach po Faktach" w TVN24 obawę, że prezydent ułaskawi Zbigniewa Ziobrę, jeśli ten zostanie skazany. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński zapewnił natomiast, że w Sejmie zbierze się większość potrzebna do uchylenia immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości.

W czwartek sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich ma rozpatrzyć wniosek Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Według prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie, że były minister sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

Czy Ziobro pojawi się na komisji Sejmowej?

Sprawę Ziobry komentowali goście środowego wydania "Faktów po Faktach" w TVN24 - Jakub Stefaniak, zastępca szefa kancelarii premiera (PSL) oraz Zbigniew Konwiński, szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

- Bez względu na to, czy (Zbigniew Ziobro - red.) przyjedzie, czy nie przyjedzie, ja (...) zadaję sobie to pytanie, co będzie, jak zostanie skazany - mówił Jakub Stefaniak. Wyraził przy tym obawę, że w przypadku doprowadzenia byłego ministra sprawiedliwości do odpowiedzialności, ten zostanie ułaskawiony przez prezydenta Karola Nawrockiego.

O to czy Ziobro pojawi się w czwartek w Sejmie, zapytano też Zbigniewa Konwińskiego. - Bez względu na to, czy będzie, czy nie będzie. Komisja swoje zrobi - ocenił.

Zapewnił, że w Sejmie zbierze się odpowiednia większość do uchylenia Zbigniewowi Ziobrze immunitetu.

"Trzymali mi pistolet przy głowie i mówili: 'jak podniesiesz łeb, to ci go odstrzelimy'"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Trzymali mi pistolet przy głowie i mówili: 'jak podniesiesz łeb, to ci go odstrzelimy'"

Stefaniak o nagraniu Czarzastego: tak samo mogą czuć się wszyscy Polacy

Gości "Faktów po Faktach" pytano również o nagranie opublikowane przez Włodzimierza Czarzastego, w którym ten zwraca się do Zbigniewa Ziobry.

- Pamiętasz, jak o 6 rano wprowadziłeś mi do domu policję? Jak położyłeś na ziemi moją żonę (...), jak wszedłeś do sypialni mojej córki, jak wszedłeś do sypialni mojego syna? Pamiętasz to? Pamiętasz, jak leżałem na podłodze, a ludzie, którzy za twoją wiedzą weszli do mnie do domu, trzymali mi pistolet przy głowie i mówili: "jak podniesiesz łeb, to ci go, ku***, odstrzelimy"? - pyta Czarzasty na nagraniu. - Jak ludzie się teraz pytają, czy byłeś w stanie być szefem grupy przestępczej, czy byłeś w stanie wykorzystywać ludzi, to ja ci powiem: byłeś w stanie - dodał.

- Jeżeli ktoś teraz mówi o tym, w jakim stanie zdrowia być może jest pan Ziobro, że to powinna być jakaś okoliczność (łagodząca - red.), że trzeba go w specjalny sposób traktować, to można te słowa pana marszałka zadedykować - powiedział Stefaniak.

Zdaniem wiceszefa KPRM nagranie wicemarszałka Sejmu jest szczere. - Marszałek Czarzasty po prostu mówi, jak się wtedy czuł - podkreślił. - Tak samo mogą się czuć wszyscy Polacy, za których pieniądze z podatków, kupowano garnki, (...) patelnie i rondle z Funduszu Sprawiedliwości i de facto kupowano sobie głosy wyborcze - dodał.

Jakub Stefaniak o nagraniu Włodzimierza Czarzastego: to nie jest wyuczona regułka
Źródło: TVN24

Konwiński: Ziobry nie byłoby w tym miejscu, gdyby nie Kaczyński

Konwiński zaznaczył natomiast, że jego zdaniem współodpowiedzialnym za działania Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości jest prezes Prawa i Sprawiedliwości: - Ziobry by nie było w tym miejscu, nie miałby przyzwolenia na te wszystkie działania, gdyby nie Jarosław Kaczyński - powiedział.

Odniósł się też do słów Kaczyńskiego, wedle których we wniosku przedstawionym Ziobrze przez ministra Waldemara Żurka "nie ma ani jednego aktu złamania prawa karnego". - To należy traktować moim zdaniem jako pewną linię obrony - ocenił Konwiński. Podkreślił, że chodzi mu przy tym nie o linię obrony w sensie prawnym, a politycznym.

- To jest powiedziane do najtwardszego elektoratu PiS-u. Liczy na to, że być może ci najtwardsi wyborcy PiSu w to uwierzą - skwitował.

OGLĄDAJ: "To cios, który PiS dostało w tzw. miękkie podbrzusze. Koniec końców okazało się, że nie potrafili nawet upilnować łąki"
pc

"To cios, który PiS dostało w tzw. miękkie podbrzusze. Koniec końców okazało się, że nie potrafili nawet upilnować łąki"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms//akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Zbigniew ZiobroKoalicja ObywatelskaPolskie Stronnictwo LudoweWłodzimierz Czarzasty
Czytaj także:
Żmija zygzakowata
Nadal jest aktywna. "Zachowajcie bezpieczny dystans"
METEO
shutterstock_2664619663
Zamykają ostatnią kopalnię węgla kamiennego. "Przedłużanie wydobycia nie miałoby już sensu"
BIZNES
GettyImages-2245194026xcxc
Szaleństwo w meczu Barcelony! Trzeci gol
NA ŻYWO
Marcin Józefaciuk
Wszyscy z KO zagłosowali za jego odwołaniem. Postanowił od nich odejść
Polska
Mgła, noc
Żółte alarmy w części kraju. Uważajmy
METEO
05 2000 kropka cl-0002
Poseł PiS "nie widzi żadnych szans". W "Kropce nad i" o sprawie Ziobry
Polska
imageTitle
Trudna przeprawa Chelsea w Azerbejdżanie. Historyczna wygrana debiutanta
EUROSPORT
GettyImages-2245187871
Gra piłkarska Liga Mistrzów. Relacja z aż siedmiu meczów
RELACJA
Donald Trump z tablicą ceł
Przełomowa sprawa dotycząca ceł Trumpa. "To po prostu nieprawdopodobne"
BIZNES
imageTitle
Anisimova już nie wstrzymywała ręki. "Miałam plan i go realizowałam"
EUROSPORT
Nerpa kaspijska, foka kaspijska (Pusa caspica)
Masowa śmierć u wybrzeży największego jeziora świata
METEO
Alternatywa dla Niemiec, AfD, Niemcy
Podejrzenia wobec AfD. "Opracowuje się kwestionariusze z Moskwy"
Świat
05 1800 tj gosc-0003
Wiceminister "nie ma dobrych wieści". "To wszystko, co do tej pory odzyskano"
Polska
imageTitle
Świątek żegna się z Rijadem. Półfinał dla Amerykanki
EUROSPORT
GettyImages-2244645465ssd
Iga Świątek - Amanda Anisimova (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Miliony klientów w Polsce. "Intensywne prace nad nową nazwą"
BIZNES
Przejście Marszałkowska-Złota
Mały krok dla Trzaskowskiego, duża zmiana dla Warszawy
WARSZAWA
Pożar kamienicy w Chorzowie
Pożar kamienicy. Policja: ogień został podłożony
Katowice
Jesień, słońce, liście, pogodnie
Po mglistej nocy czeka nas ciepły dzień
METEO
Rosyjscy żołnierze
Dolary i paszporty za walkę dla Rosji. "Przeżyliśmy wiele wojen, ale ta jest inna"
Świat
imageTitle
Verstappen goni kierowców McLarena. W Sao Paulo kolejna próba
EUROSPORT
Szpital
Zabił 10 pacjentów, usiłował pozbawić życia kilkudziesięciu innych
Świat
imageTitle
Plany reprezentacji Polski przed meczami eliminacji mundialu. Będą pewne zmiany
EUROSPORT
Sala sądowa
Sąd umorzył sprawę oskarżonej o ułatwienie zabójstwa męża
WARSZAWA
shutterstock_790781866
Od stycznia opłaty za autostrady w górę
BIZNES
pap_20250922_2B5
O nagrodzie pierwszy dowiedział się jego pies. O tym aktorze będzie teraz głośno
Justyna Kobus
Romanowski
Cztery razy "bez komentarza" i jedna odpowiedź. Romanowski o działce pod CPK
Polska
lasy
"Uwaga! Prosimy o pomoc. Daniel w opałach"
METEO
Więzienie w Wandsworth
Znów przez pomyłkę wypuszczono więźnia. Pilne poszukiwania
Świat
shein torebka zakupy - felipequeiroz shutterstock_2261215227
Rząd uruchomił procedurę zawieszenia działalności Shein
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica