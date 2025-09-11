Tusk: nie miałem okazji do rozmowy z prezesem Kaczyńskim przy okazji Rady Bezpieczeństwa Narodowego Źródło: TVN24

Donald Tusk został zapytany po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego przez reporterkę TVN24 Maję Wójcikowską, czy rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim. Prezes PiS wziął udział w czwartkowym posiedzeniu RBN, mimo tego że, nie był obecny na poprzednim, organizowanym w czerwcu jeszcze przez prezydenta Andrzeja Dudę.

- Nie miałem okazji do rozmowy z prezesem Kaczyńskim przy okazji Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tematem było bezpieczeństwo i tematem była bliska współpraca między innymi rządu i moja z prezydentem Nawrockim. Dlatego staram się do tych tematów dobierać rozmówców, o których wiem na pewno, że sprzyjają tej bliskiej współpracy - odpowiedział premier Tusk.

Tusk: prezydent zapewnił mnie w krótkiej rozmowie w cztery oczy

Odpowiadając na pytanie o komunikację z sojusznikami z NATO i zagadkowy wpis prezydenta USA Donalda Trumpa, szef polskiego rządu powiedział, że nie był on tematem posiedzenia RBN. - Ale w krótkiej rozmowie w cztery oczy prezydent Nawrocki zapewnił mnie, że strona amerykańska absolutnie potwierdza swoje zobowiązania sojusznicze i pełne wsparcie dla Polski - dodał Tusk. Prezydent Nawrocki rozmawiał z prezydentem Trumpem telefonicznie w środę.

- Oczywiście wszyscy wolelibyśmy, żeby największy sojusznik z pełną piersią publicznie powiedział, co sądzi o tym zdarzeniu, ale nie wybrzydzajmy - powiedział premier.

