Polska

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński razem na posiedzeniu RBN. Czy rozmawiali?

Jarosław Kaczyński na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Tusk: nie miałem okazji do rozmowy z prezesem Kaczyńskim przy okazji Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Źródło: TVN24
Nie miałem okazji do rozmowy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim przy okazji Rady Bezpieczeństwa Narodowego - przyznał premier Donald Tusk. Podkreślił, że "stara się sobie dobierać rozmówców, o których wie, że sprzyjają bliskiej współpracy".

Donald Tusk został zapytany po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego przez reporterkę TVN24 Maję Wójcikowską, czy rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim. Prezes PiS wziął udział w czwartkowym posiedzeniu RBN, mimo tego że, nie był obecny na poprzednim, organizowanym w czerwcu jeszcze przez prezydenta Andrzeja Dudę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tusk o tym, co powiedział Nawrockiemu. "Z zadowoleniem przyjąłem identyczną deklarację"

Tusk o tym, co powiedział Nawrockiemu. "Z zadowoleniem przyjąłem identyczną deklarację"

Szef BBN o "jedynym pozytywie" po nalocie dronów z Rosji

Szef BBN o "jedynym pozytywie" po nalocie dronów z Rosji

- Nie miałem okazji do rozmowy z prezesem Kaczyńskim przy okazji Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tematem było bezpieczeństwo i tematem była bliska współpraca między innymi rządu i moja z prezydentem Nawrockim. Dlatego staram się do tych tematów dobierać rozmówców, o których wiem na pewno, że sprzyjają tej bliskiej współpracy - odpowiedział premier Tusk.

Tusk: prezydent zapewnił mnie w krótkiej rozmowie w cztery oczy

Odpowiadając na pytanie o komunikację z sojusznikami z NATO i zagadkowy wpis prezydenta USA Donalda Trumpa, szef polskiego rządu powiedział, że nie był on tematem posiedzenia RBN. - Ale w krótkiej rozmowie w cztery oczy prezydent Nawrocki zapewnił mnie, że strona amerykańska absolutnie potwierdza swoje zobowiązania sojusznicze i pełne wsparcie dla Polski - dodał Tusk. Prezydent Nawrocki rozmawiał z prezydentem Trumpem telefonicznie w środę.

- Oczywiście wszyscy wolelibyśmy, żeby największy sojusznik z pełną piersią publicznie powiedział, co sądzi o tym zdarzeniu, ale nie wybrzydzajmy - powiedział premier.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: sz/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszk/PAP

TAGI:
Donald TuskKarol NawrockiJarosław KaczyńskiKancelaria Prezydenta RP
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica