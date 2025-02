Czy Błaszczak żałuje klaskania? "Proszę pana, to emocje zagrały"

Szef klubu parlamentarnego PiS był pytany o to, czy żałuje, że kiedy na początku listopada Trump został wybrany na prezydenta USA, to posłowie jego partii skandowali na sali plenarnej Sejmu nazwisko amerykańskiego polityka.

Błaszczak: zagrały emocje

- Donald Trump niewątpliwie jedną rzecz dobrą zrobił dla cywilizacji europejskiej. To znaczy - wyrzucił do kosza wszystko to, co związane jest z szaleństwem uzgadniania płci, co związane jest z rewolucją obyczajową. I to wpłynie niewątpliwie pozytywnie na przyszłość naszej cywilizacji - mówił polityk PiS-u.