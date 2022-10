Jarosław Kaczyński o czternastej emeryturze: chcemy ją zmienić w trwałe świadczenie

czytaj dalej

"Prawie wszyscy rosyjscy żołnierze rozmieszczeni w Łymanie zostali pomyślnie przerzuceni albo do worków na zwłoki, albo do ukraińskiej niewoli" - przekazał na Twitterze ukraiński resort obrony. Wcześniej tego dnia rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk Serhij Czerewatyj informował, że Ukraińcy weszli do miasta i trwają tam walki. Pojawiały się też informacje, że Rosjanie mieli bezskutecznie prosić swoje dowództwo o zgodę na odwrót. Tymczasem rosyjski resort obrony podał zgoła inne informacje - że "w związku z powstałym zagrożeniem okrążenia" wojska zostały wycofane z Łymanu na "korzystniejsze" pozycje.