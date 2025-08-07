Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Czterech posłów PiS obejmie funkcje w kancelarii prezydenta. Wiadomo, kto ich zastąpi

Sejm
Karol Nawrocki w czasie zaprzysiężenia. Fragment wystąpienia
Źródło: TVN24
Czterech dotychczasowych posłów Prawa i Sprawiedliwości obejmie funkcje w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Zgodnie z przepisami będą musieli zrzec się mandatów poselskich. Wiadomo, kto ich zastąpi. Dwa z czterech nazwisk pojawią się w sejmowych ławach po raz pierwszy.

Prezydent Karol Nawrocki w czwartek przed południem powoła kierownictwo swojej kancelarii oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W tym gronie będzie czterech posłów PiS. Zbigniew Bogucki ma zostać szefem KPRP, jego zastępcą będzie Adam Andruszkiewicz. Szefem gabinetu prezydenta będzie Paweł Szefernaker, a Marcin Przydacz będzie w kancelarii odpowiadał za sprawy międzynarodowe.

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, dołączając do KPRP, posłowie ci będą musieli zrzec się swoich mandatów w Sejmie. Jeśli tego nie zrobią, marszałek Sejmu zobowiązany jest je wygasić. Oznacza to, że w ich miejsce w ławach poselskich pojawią się politycy PiS, którzy osiągnęli najwyższy wynik spośród tych, którzy nie dostali się do Sejmu w danym okręgu.

Nawrocki powoła swoich współpracowników. Lista ministrów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nawrocki powoła swoich współpracowników. Lista ministrów

Kto zastąpi posłów w Sejmie?

Bogucki w wyborach parlamentarnych startował z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu szczecińskim (okręg nr 41) i zdobył 26 tysięcy 375 głosów. Kandydatem PiS z największą liczbą głosów, któremu nie udało się zdobyć mandatu, był Michał Jach (12 tysięcy 480 głosów). Polityk przekazał, że zamierza przejąć mandat poselski po Boguckim.

Jach jest byłym wojskowym w stopniu majora, wieloletnim posłem PiS oraz ekonomistą. Ma 74 lata i choć urodził się w Łomży, politycznie związany jest ze Szczecinem. Swoją karierę w parlamencie rozpoczął w 2005 roku, kiedy uzyskał mandat poselski z listy PiS. Dwa lata później nie uzyskał reelekcji. W 2011 roku znów wybrany do Sejmu, opuścił tę izbę dopiero w 2023 roku. Dwukrotnie przewodniczył Komisji Obrony Narodowej oraz był członkiem tzw. podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza.

Michał Jach
Michał Jach
Źródło: TVN24

Do kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego przechodzi także Marcin Przydacz. W wyborach do Sejmu startował on w okręgu sieradzkim (okręg nr 11) i zdobył 30 tys. 423 głosami. Kandydatem z największym poparciem, któremu nie udało się wejść do Sejmu, z tego okręgu, był Tomasz Rzymkowski, który uzyskał 16 tys. 875 głosów.

Polityk pytany, czy zamierza przejąć mandat poselski po Przydaczu, odparł, że nie zamierza składać przedwczesnych deklaracji i poczeka, aż poseł PiS zrzeknie się mandatu.

Rzymkowski dwukrotnie zasiadał w ławach sejmowych (2015-2023) i jako jedyny z wymienionych polityków był wiceministrem; w latach 2021-2023 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Ukończył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i posiada stopień doktora.

Pracował jako urzędnik samorządowy w Lublinie oraz był działaczem stowarzyszenia KoLiber w Kutnie. W 2014 bez powodzenia ubiegał się o mandat radnego Kutna z ramienia Ruchu Narodowego, a do Sejmu po raz pierwszy dostał się z listy Kukiz-15. W 2017 roku wstąpił do Unii Polityki Realnej i został wiceprezesem tej partii. W 2019 przeszedł z klubu Kukiz-15 do klubu PiS, po czym kandydował z listy tej partii do Sejmu. Dziś jest członkiem PiS. Urodził się w Kutnie i ma 39 lat.

Tomasz Rzymkowski
Tomasz Rzymkowski
Źródło: TVN24

Wśród polityków, którzy zastąpią dotychczasowych posłów PiS w Sejmie znalazły się dwie osoby, które mandat poselski otrzymają po raz pierwszy.

Dwa nowe nazwiska w Sejmie

W miejsce zastępcy szefa KPRP Adama Andruszkiewicza do ław poselskich dołączy Bogumiła Olbryś, która w wyborach parlamentarnych w 2023 roku otrzymała 10 tysięcy 661 głosów. Polityczka starowała z listy PiS w okręgu podlaskim (okręg nr 24).

Przekazała, że zamierza przejąć mandat poselski po Andruszkiewiczu oraz że przejdzie na bezpłatny urlop w szkole weterynaryjnej, której teraz jest dyrektorką.

Olbryś jest wieloletnią działaczką samorządową PiS z Łomży oraz od dziewięciu lat dyrektorką szkoły weterynaryjnej w tym mieście. Ukończyła liceum medyczne w Łomży oraz studia w Białymstoku. Z zawodu jest pielęgniarką, pedagogiem i socjoterapeutką. W radzie miasta Łomży zasiadała w latach 2008-2016, a w latach 2014-2016 była jej wiceprzewodniczącą. Oprócz tego była członkinią społecznego komitetu poparcia budowy obwodnicy Łomży i zabiegała o to jako radna. Jest żoną byłego wicemarszałka województwa podlaskiego z PiS, Marka Olbrysia. Urodziła się w Ostrowi Mazowieckiej.

Bogumiła Olbryś
Bogumiła Olbryś
Źródło: TVN24

Szefem Gabinetu Nawrockiego zostanie Paweł Szefernaker. Jego miejsce w Sejmie zastąpi Marek Subocz. Politycy startowali z tej samej listy PiS w okręgu koszalińskim (okręg nr 40). Szefernaker zdobył 29 tysięcy 764 głosy. Poparcie dla Subocza wyniosło 7 tysięcy 511 głosów i zapowiedział, że zamierza przejąć mandat.

Marek Subocz
Marek Subocz
Źródło: Marcin Bielecki/PAP

Subocz bez powodzenia startował z list PiS do Sejmu już trzykrotnie – w 2015, 2019 i 2023 roku. Jest działaczem samorządowym w Szczecinie, gdzie zasiada w sejmiku województwa, a w latach 2015-2021 był jego wicewojewodą. Ukończył Instytut Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Szczecińskim w stopniu magistra oraz podyplomowe studia z administracji publicznej w Koszalinie. Urodził się w Wałczu, gdzie uczył języka niemieckiego, najpierw w gimnazjum, a później w liceum. Tam też był radnym powiatu wałeckiego w latach 2010–2015.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

Udostępnij:
TAGI:
SejmPrawo i SprawiedliwośćKarol Nawrocki
Czytaj także:
Niemiecka policja wjeżdża do Polski "w przebraniu wspólnego patrolu"? Służby wyjaśniają
Niemiecka policja "pod przykrywką wspólnego patrolu"? Co nagrano w Gubinie
Michał Istel
RARS
Afera RARS. Jest pierwszy akt oskarżenia
Sytuacja baryczna w Europie w najbliższych dniach
Upał mknie do Polski. "To nasza pogodowa przyszłość"
METEO
imageTitle
Dramatyczny meldunek po wypadku w Tour de Pologne
EUROSPORT
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Był pod wpływem narkotyków, po auto kierowcy przyjechał pijany znajomy
Łódź
shutterstock_1743887723
Pokłócili się o wnuki, próbował utopić synową w basenie
Świat
Karol Nawrocki
Plany Nawrockiego na najbliższe dni
imageTitle
"Gwiazda zmiażdżyła Lecha". Serbowie już świętują awans
EUROSPORT
Akcja CBŚP. 12 osób zatrzymanych
Zlikwidowali nielegalne fabryki. 12 zatrzymanych i ponad 70 milionów złotych strat
Poznań
imageTitle
Osaka pokonała pogromczynię Świątek. Sensacyjny finał
EUROSPORT
Donald Trump
Noblista o polityce Trumpa: to ocaliło amerykańską gospodarkę
BIZNES
Lawina błotna zeszła na wioskę Dharali w Indiach
Runął lodowiec, wylało jezioro. Eksperci o przyczynach tragicznej lawiny
METEO
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Ułożyli 70 płyt. Marszałkowską karetki będą mogły jeździć po torowisku
WARSZAWA
Zapylacze (zdjęcie poglądowe)
Kluczowe dla ekosystemów owady są zagrożone. Naukowcy alarmują
METEO
Ruszył z łomem na policjantów, padły strzały
"Ruszył na nich z niebezpiecznym narzędziem". Padły strzały
Katowice
imageTitle
Wojna na pięści zamiast gry. "Żałosna awantura"
EUROSPORT
imageTitle
Czwarty etap w stronę Beskidów. "Zawodnicy poczują go w nogach"
EUROSPORT
Monika Horna-Cieślak
Współtworzyła ustawę, którą zablokował Duda. "Celem nie było wyłączanie rodzica"
Mroźny poranek, mroźna noc
Mroźna noc w części kraju. Termometry pokazały -6 stopni Celsjusza
METEO
Wagnerowcy w Afryce. Ujęcie z nagrania, udostępnionego przez Grupę Wagnera w sierpniu 2021 roku
Moskwa żąda, oni "nie są w stanie zapłacić"
Świat
Służby przy jeziorze Mamry
Spadł ze skutera do wody. Nie żyje
Olsztyn
Lech przed trudnym zadaniem w rewanżu
Boniek po meczu Lecha. "Boże drogi, jaki zawód"
Najnowsze
Prezydent USA Donald Trump
Rewolucja w Waszyngtonie. Czy Trump zrealizuje zapowiedź?
Świat
imageTitle
Zaskakująca wypowiedź trenera Lecha. "Zabrakło nam kilku kilogramów mięśni"
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Nawrocki powoła swoich współpracowników. Lista ministrów
Donald Trump
Cła Trumpa weszły w życie. "Agresywna polityka pozostanie z nami"
BIZNES
Walka z ogromnym pożarem na południu Francji
Spłonął obszar większy niż Paryż. "Katastrofa o niespotykanej skali"
METEO
Kierowca przekroczył prędkość i był pijany
Jechał za szybko. Stracił prawo jazdy i samochód
WARSZAWA
imageTitle
Lider Tour de Pologne z poważnymi obrażeniami. Co z jego dalszą jazdą?
EUROSPORT
Portugalska policja
Miała zabić pięcioro dzieci i uciec. 40-latka w rękach policji
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica