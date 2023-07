Mariusz Błaszczak: hub remontowy dla czołgów Leopard w Gliwicach rozpoczął działalność

Zakłady Mechaniczne "Bumar-Łabędy" to jedna ze spółek wchodzących w skład PGZ. Są podmiotem zaliczanym do przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla obronności kraju. Firma specjalizuje się w produkcji, remontach oraz modernizacji sprzętu pancernego.

Czołgi Leopard dla Ukrainy

Rząd Niemiec, które są producentem czołgów Leopard, wydał zgodę na ich przekazywanie Ukrainie. Polska i Kanada zadeklarowały przekazanie czołgów Leopard 2A4, Niemcy mają przekazać Leopardy 2A6 i 2A4, zgodziły się także na przekazanie do 178 czołgów Leopard 1A5. Dokładna liczba będzie zależeć od stanu technicznego wozów. Do lata miało to być 20-25 czołgów, do końca roku 80 sztuk.