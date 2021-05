Miasto namalowało trójwymiarowe przejście dla pieszych i sprawdza, czy "to też kierowcom spowszednieje"

Obok jednego z przejść dla pieszych w Częstochowie trudno przejść obojętnie. Miasto testuje przejście 3D. Kierowcy widząc przeszkodę, mają zwalniać. - To jest test, który ma dać nam odpowiedź na pytanie, jak kierowcy się przyzwyczajają, jak reagują i czy to też im nie spowszednieje - mówi Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.

"Holendrzy robili takie próby"

Blisko trzy lata po pasach 3D przechodzą piesi w Nadarzynie. Pasy wyblakły, ale gmina twierdzi, że jest kolorowo. - Według mnie jest to lepsze rozwiązanie, które stwarza większe bezpieczeństwo na drodze dla pieszego. W związku z tym chcielibyśmy, żeby to rozwiązanie zostało dopuszczone do stosowania na drogach publicznych - twierdzi zastępca wójta Nadarzyna Janusz Rajkowski.