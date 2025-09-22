Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Nikt tego nie weryfikuje". O wydatkach posłów "miał być jeden materiał, a powstał serial"

STANGRET GRZESIEK FOTY-0004
Grzegorz Łakomski o reportażu "Biura Widma"
Rocznie posłowie mają 280 tysięcy na utrzymanie biura poselskiego i to są pieniądze wydawane de facto bez żadnej kontroli - powiedział reporter "Czarno na białym" Grzegorz Łakomski, opowiadając o najnowszym reportażu "Biura widma", dotyczącym nadużywania publicznych pieniędzy przez posłów i posłanki.

Reporterzy "Czarno na białym" Rafał Stangreciak i Grzegorz Łakomski, przy współpracy Kajetana Kowalika, przeanalizowali wszystkie 460 sprawozdań posłów z wydatków na biura. Politycy wydają pieniądze na ich wynajęcie, zatrudniają i opłacają pracowników. Wszystko to z publicznych pieniędzy. Stangreciak i Łakomski odwiedzili 46 biur poselskich. Tylko 12 z nich było otwartych. 

>> Wszystkie reportaże z cyklu "Drogie posłanki, drodzy posłowie" możesz obejrzeć w TVN24+ >>

O pracy nad materiałem Grzegorz Łakomski opowiadał w porannym serwisie TVN24. Mówił między innymi o braku kontroli wydatków poselskich, kilometrówkach, a także o utrzymywaniu biur, które de facto nie istnieją.

OGLĄDAJ: Biura widma
biuro poselskie posła pis

Biura widma

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Wielkie wydatki na nieistniejące biura

Zapytany o przykłady absurdalnych wydatków posłów reporter "Czarno na białym" opowiadał między innymi o pośle PiS Januszu Kowalskim.

- Janusz Kowalski wydał ponad 40 tysięcy na materiały biurowe. Teoretycznie można kupić kredki i spinacze za 40 tysięcy złotych, z tym że kupił je do biura, które de facto nie istnieje. On się tam od dawna nie pojawiał, co wiemy od pracownicy biura PiS-u, które jest w tym samym miejscu - mówił.

Zaznaczył, że zastał biuro poselskie całkowicie puste. - Nie było tam ani posła, ani żadnego pracownika - podkreślił.

OGLĄDAJ: Odkurzacze
Katarzyna Królak z KO

Odkurzacze

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

"Nikt tego nie weryfikuje"

Łakomski poruszył również kwestię kilometrówek, czyli rekompensaty dla posłów za dojazdy prywatnymi samochodami w celach służbowych. Reporter zwrócił uwagę, że politycy mają dzięki nim "darmowe przejazdy".

- O ile na inne wydatki powinny być faktury, o tyle kilometrówki są rozliczane w taki sposób, że poseł wypełnia tylko tabelkę, gdzie wypisuje, ile przejechał kilometrów. I to tyle, nikt tego nie weryfikuje. Posłowie mogą przejechać 3,5 tysiąca kilometrów miesięcznie. Rocznie za te przejechane kilometry mogą dostać około 50 tysięcy złotych - mówił.

OGLĄDAJ: "Cóż szkodzi rozliczyć"
kropiwnicki

"Cóż szkodzi rozliczyć"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Dziennikarz zaznaczył, że jego zespół zwrócił się do Kancelarii Sejmu z prośbą o wyjaśnienie kwestii kilometrówek. Wspomniał przy tym zeszłoroczny list posłanki Marceliny Zawiszy, która również zwróciła uwagę na ten problem. - Marszałek Sejmu dostaje list, w którym jedna z posłanek mówi, że niektórzy posłowie kradną. Co on na to? Nic, nawet nie odpisał na to pismo - skwitował Łakomski.

Reporter zwrócił uwagę, że system defraudacji publicznych pieniędzy przez posłów jest na tyle duży, że "marszałek musiał się pod nim ugiąć". - Mieliśmy robić jeden materiał, a powstał serial - podsumował.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
22 1045 tusk-0003

TVN24 HD
NA ŻYWO

22 1045 tusk-0003
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms//akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
SejmkorupcjaSzymon Hołownia
Czytaj także:
Donald Tusk
Tusk: to bardzo istotna część strategicznego planu
BIZNES
imageTitle
Świątek szybko wróci do gry. Poznała drabinkę w Pekinie
EUROSPORT
Tusk w Sierakowicach
Obce obiekty nad Polską. Będziemy strzelać "bezdyskusyjnie"
Polska
imageTitle
Walki nie było. Znamy kolejnego ćwierćfinalistę mundialu
EUROSPORT
karetka
Nastolatek na hulajnodze potrącił sześciolatka. Dziecko jest w ciężkim stanie
Olsztyn
Angelina Jolie na hiszpańskim festiwalu filmowym San Sebastián Film Festival
Zapytali Angelinę Jolie, czego obawia się jako Amerykanka
Kultura i styl
Sławomir Cenckiewicz
Cenckiewicz "akurat tej notatki nie widział". Ale proponuje "konfrontacje na notatki"
Polska
Nieznane źródło eksplozji w okolicach Hajduk Nyskich
Głośny huk i dym nad lasem. Policja bada sprawę wybuchu 
Opole
Warren Buffett
Fundusz Buffetta opuszcza chińskiego giganta
BIZNES
imageTitle
Zacięty mecz Kawy. Jest krok od awansu
EUROSPORT
Środa Wielkopolska. Dziecko w studni
Roczny chłopiec wpadł do studni. Matka próbowała go ratować kijem od miotły
Poznań
Katastrofa myśliwca F-16 Tiger Demo Team - Air Show 2025 w Radomiu
Prokuratura: odczytano zapisy z czarnych skrzynek F-16, które rozbiło się w Radomiu
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło w Łodzi. Sprawę wyjaśnia policja
Policjantka z telefonem przy uchu w radiowozie. "Jest to dla nas bolesne"
Łódź
Suplementy z olejem rybnym mogą zwiększać ryzyko problemów z sercem i udarów. Wyniki badania
Łykasz witaminę D? Sięgając po taką możesz… obniżyć jej poziom
Zdrowie
imageTitle
Równo dziesięć lat temu Lewandowski zachwycił świat
EUROSPORT
imageTitle
Odrodzenie cudownego dziecka Barcelony. "Powoli odnajduję rytm"
EUROSPORT
Zatrzymanie 48-latka
Był poszukiwany i pijany. Jechał autem mimo dożywotniego zakazu
WARSZAWA
shutterstock_1971141260
Fatalne skutki awarii w Australii. "Znaczące konsekwencje"
BIZNES
imageTitle
Kolejny tydzień panowania Sabalenki. Goni Świątek
EUROSPORT
Eryk Kulm jako Fryderyk Chopin
Rusza festiwal w Gdyni. W programie długo oczekiwane filmy
Kultura i styl
Lotnisko w Genewie
Setki pasażerów musiało ponownie przejść kontrolę bezpieczeństwa. Zamieszanie na lotnisku
Świat
koszyk zakupy sklep market shutterstock_2411760319_1
Nowe dane ze sklepów
BIZNES
Konferencja Radosława Sikorskiego
"Już nie tylko przeciwko Ukrainie". O tym będzie mówić Sikorski
Świat
Odchylenie średniej temperatury od normy na wys. 2 metrów nad ziemią
Wielka wymiana mas powietrza. Mamy zamieszanie w pogodzie
METEO
Kierowca uderzył w ogrodzenie i uciekł
Wjechał w ogrodzenie i uciekł. W Polsce przebywał nielegalnie, nie miał prawa jazdy
WARSZAWA
PEKIN – 6 października: Ludowy Bank Chin, 6 października 2019 r. w Pekinie, Chiny. Widok z przodu na Ludowy Bank Chin. shutterstock_2158703563
Ważna decyzja chińskiego banku centralnego
BIZNES
Auto uderzyło w przystanek i stanęło w ogniu
Auto uderzyło w przystanek i stanęło w płomieniach
Wrocław
Prezydent Karol Nawrocki podczas mszy świętej w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown (21.09.2025)
"Pewne osłupienie". Mężczyzna wyprowadzony z mszy z udziałem Nawrockiego
Polska
imageTitle
Podpadł trenerowi. Niedawny bohater Barcelony ukarany
EUROSPORT
warszawa saska kepa shutterstock_2343196209
Ostra walka na rynku. "Popyt był rekordowy"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica