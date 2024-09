Alarmujące statystyki zachorowań na COVID-19. "Realnie może być i pięć razy więcej"

- Od marca do czerwca mieliśmy (na Pomorzu - red.) bardzo małą ilość zachorowań na COVID-19 , wahała się w granicach od 20 do 30 przypadków, nie było żadnych kłopotów w szpitalach. Natomiast już w lipcu, w pierwszej połowie, było prawie 500 przypadków, a w drugiej tysiąc. W sierpniu w pierwszej połowie półtora tysiąca, w drugiej doszło ponad dwa tysiące. We wrześniu, w tej chwili, w pierwszej połowie odnotowaliśmy już ponad trzy tysiące zachorowań na COVID-19 - wyliczał Karpiński.

Zaznaczył, że "realnie może być i pięć razy więcej tych zachorowań, dlatego że to są przypadki odnotowywane przez podstawową opiekę zdrowotną i te informacje trafiają do sanepidu". - Tylko tymi informacjami dysponujemy, natomiast zachorowań na pewno jest więcej - wskazywał.

Karpiński: szczyt zachorowań na przełomie października i listopada

Jak wyjaśnił, aktualny wariant COVID-19 to KP3, który "nie ma objawów takich tragicznych jak w czasie pandemii". - To przede wszystkim bóle mięśniowe, osłabienie, temperatura, nieznaczna duszność. Te osoby nie wymagają intensywnej tlenoterapii, dlatego w moim przekonaniu będą to objawy podobne jak do objawów grypowych - powiedział.