Trzy sposoby powrotu do kraju. Operacja "LOT do domu" krok po kroku

Realizacja dotychczas zaplanowanych lotów czarterowych, specjalne czartery i zgłaszanie zapotrzebowania na loty z tych regionów, do których polski przewoźnik nie organizuje specjalnych przelotów - to możliwości, jakie Polskie Linie Lotnicze LOT mają zapewnić Polakom, którzy chcą wrócić do kraju w sytuacji, gdy rząd wstrzymuje ruch lotniczy w związku z zagrożeniem koronawirusem. Na tym ma polegać akcja "LOT do domu".

W sobotę odbyło się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, poświęcone sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Jednym z tematów obrad była kwestia powrotu Polaków do kraju po tym, jak - w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego - zawieszone zostały międzynarodowe loty i połączenia kolejowe. Jak zapewnił premier, dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i niektórych cudzoziemców, rząd chce "umożliwić operację powrotów" do Polski. Prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Rafał Milczarski zapowiedział w związku z tym operację "LOT do domu".

Jeszcze w sobotę na stronie państwowego przewoźnika poinformowano o trzech możliwościach powrotu do kraju drogą lotniczą.

Prezes PLL LOT Rafał Milczarski zapowiedział operację #LOTdoDomu TVN24

1. Pierwszy sposób - realizacja dotychczas zaplanowanych lotów czarterowych

Jak informuje PLL LOT, "mimo zawieszenia międzynarodowych połączeń lotniczych, do Polski wpuszczone zostaną wszystkie samoloty czarterowe z Polakami, które miały wcześniej zaplanowane loty". Następnie przewoźnik wylicza, kto konkretnie z cudzoziemców będzie mógł wylądować na terenie naszego kraju. Są to: małżonkowie obywateli polskich, dzieci obywateli polskich, osoby posiadające Kartę Polaka oraz osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.

Jak dodatkowo zapewnia LOT, te loty czarterowe, które wcześniej zostały już zarezerwowane, mają odbyć się bez przeszkód.

2. Drugi sposób - specjalne czartery LOT-u

Polskie Linie Lotnicze LOT zorganizują specjalne loty czarterowe w różne regiony świata, aby zabrać obywateli Polski do domu. "Wszyscy Polacy, którzy będą chcieli powrócić do kraju, a także uprawnieni do tego cudzoziemcy, którzy na stałe związani są z Polską (wykaz powyżej) będą mogli kupić bilet na przelot za pośrednictwem strony www.lot.com" - czytamy na stronie przewoźnika.

Dalej linie lotnicze na swojej stronie przedstawiają listę miejsc, z których można zarezerwować dodatkowy rejs. Do tej pory podano możliwości rezerwacji lotów, które odbędą się w niedzielę 15 marca i w poniedziałek 16 marca.

15 marca można wrócić w ten sposób z Londynu, Chicago, Nowego Jorku i Toronto.

Premier: wstrzymane międzynarodowe połączenia lotnicze TVN24

3. Trzeci sposób - loty według zapotrzebowania

"Myślimy także o tych, którzy znajdują się w innych częściach świata. Osoby znajdujące się w miejscach, do których LOT nie organizuje specjalnych przelotów, będą mogły zgłaszać zapotrzebowanie na stworzenie takiego lotu" - wskazuje dalej przewoźnik. Zapewnia przy tym, że będzie analizować na bieżąco liczbę potrzebujących z danego kraju, a także możliwości zorganizowania lotu. Informuje jednocześnie, że zapotrzebowanie będzie można zgłosić na stronie LOTDoDomu.com.

"Za powrót do Polski specjalnymi lotami organizowanym przez LOT podróżujący zapłacą zryczałtowaną stawkę. Jej wysokość będzie zależała od kierunku, z którego realizowany będzie przelot: 400-800 PLN w granicach Europy i 1600-2400 PLN za przelot dalekiego zasięgu. Pozostałą kwotę dopłaci polski rząd" - tłumaczy dalej PLL LOT.

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Źródło: TVN24, Lot.com