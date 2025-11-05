Co zrobi Ziobro? "Przyjedzie pokozaczyć", "w piątek go już nie ma"

Ziobro przyjedzie "pokazaczyć" w Sejmie? Możliwe scenariusze Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W czwartek Sejm rozpatrzy wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Wciąż nie jest jasne, gdzie aktualnie przebywa polityk PiS oraz czy pojawi się na czwartkowym posiedzeniu.

Autorzy "Podcastu politycznego" w TVN24+ przedstawili scenariusze na najbliższe dni oraz kuluarowe komentarze polityków PiS i obozu władzy.

W czwartek sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich ma rozpatrzeć wniosek Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Według prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.