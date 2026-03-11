Logo strona główna
Polska

Co z pieniędzmi na obronność? Były szef BBN: są pilnie potrzebne

sprzęt safe PAP
Siewiera: pilnie potrzebujemy uzbrojenia zakontraktowanego w SAFE
Źródło: TVN24
Mam pełne zaufanie do najwyższych dowódców wojskowych, którzy mówią, że ten program jest konieczny i ta lista zakupów jest pilnie potrzebna - powiedział były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera w "Faktach po Faktach" w TVN24, odpowiadając na pytanie, czy Polska powinna skorzystać z unijnego programu SAFE.

Pomiędzy koalicją rządzącą a Pałacem Prezydenckim i opozycją toczy się spór o przyjęcie unijnego programu pożyczek na obronność SAFE. Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński proponują sfinansowanie uzbrojenia poprzez "aktywne zarządzaniem posiadanym złotem". Według rządzących ta oferta to alibi dla ewentualnego weta do ustawy wdrażającej unijny instrument. Na podjęcie decyzji w sprawie projektu prezydent ma czas do 20 marca.

Były szef BBN i ekspert Atlantic Council Jacek Siewiera był pytany w "Faktach po Faktach" w TVN24, czy Polska powinna skorzystać z unijnego programu pożyczek. - Zdecydowanie tak. SAFE jest pilnie potrzebny, a w zasadzie potrzebne jest uzbrojenie, które w ramach tego programu jest zakontraktowane. Ono jest naprawdę pilnie potrzebne - przekonywał. 

- Jeżeli są inne propozycje, a rozumiem, że takowe są na stole, bez wątpienia wojsko jest w stanie zagospodarować dzisiaj każdą kwotę - dodał. 

Jacek Siewiera
Jacek Siewiera
Źródło: TVN24

"Ta otoczka polityczna generuje ogromny problem"

Dopytywany, czy apelował do prezydenta o podpisanie ustawy, gość TVN24 odpowiedział: - Nie jest moją rolą apelowanie ani doradzanie panu prezydentowi. 

- Mam pełne zaufanie do najwyższych dowódców wojskowych, którzy mówią, że ten program jest konieczny i ta lista zakupów jest pilnie potrzebna - dodał. 

Siewiera wspomniał, że miał okazję rozmawiać o SAFE z dowódcą wojsk amerykańskich w Europie Alexusem Grynkewichem i amerykańskim generałem Chrisem Cavoli. - Nikt z nich nie ma żadnych wątpliwości, że tą bazę przemysłową trzeba skalować również tutaj [w Europie -red.] - mówił. 

Kto skorzysta, kto może stracić. Co warto wiedzieć o SAFE
Kto skorzysta, kto może stracić. Co warto wiedzieć o SAFE

Maja Piotrowska, Łukasz Figielski

Siewiera był też pytany o spór wokół unijnego SAFE. Były szef BBN ocenił, że "ta otoczka polityczna generuje ogromny problem". - Mechanizm SAFE jeszcze do niedawna nie budził żadnych emocji. Był przygotowywany przez specjalistów, najwyższych dowódców wojskowych - mówił. 

Gość TVN24 zwrócił uwagę, że pieniądze z SAFE mają zostać przeznaczone nie tylko na potrzeby wojska. - W tej ustawie zapisana jest możliwość wydatkowania środków na cały podsystem niemilitarny, związany z odpornością w zagrożeniu hybrydowym. W związku z tymi zagrożeniami, z którymi będziemy mieli do czynienia i już mamy, bo duża część dronów, które są produkowane na potrzeby wojskowe, będzie musiała wejść na wyposażenie Straży Granicznej - powiedział. 

Zdaniem Siewiery Straż Graniczna przechodzi "pewną formę transformacji do formacji znacznie ciężej uzbrojonej" i powinna być przygotowana do ewentualnej "bitwy granicznej". 

Aleksandra Sapeta/ft

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

Jacek Siewiera Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Program SAFE Wojsko Polskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica