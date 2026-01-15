Logo strona główna
Polska

Co z nominacjami oficerskimi? Rzecznik prezydenta: wnioski zostaną ponownie rozpatrzone

konfa
Leśkiewicz: prezydent otrzymał raporty od szefów służb
Źródło: TVN24
Wnioski, które wpłyną ponownie do pana prezydenta, zostaną przez niego rozpatrzone i będzie podejmował decyzję w oparciu o zebrane informacje dotyczące funkcjonariuszy, wobec których będą kierowane te wnioski - powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, odnosząc się do kwestii nominacji oficerskich.

W czwartek odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami służb - cywilnych i wojskowych. Po trwającym blisko trzy godziny spotkaniu głos zabrał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

- Mogę jedynie powiedzieć, że to spotkanie miało konstruktywny i merytoryczny charakter i dotyczyło najważniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem Rzeczpospolitej - mówił Leśkiewicz.

Przekazał, że prezydent otrzymał raporty przedstawione przez szefów służb. Jak mówił, dotyczyły one "najistotniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem Rzeczpospolitej, ale przede wszystkim identyfikacji zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa obywateli".

Odniósł się również do kwestii wniosków o nominacje oficerskie. - Wnioski, które wpłyną ponownie do pana prezydenta zostaną przez niego rozpatrzone - zaznaczył rzecznik prezydenta. Dodał, że prezydent będzie podejmował decyzje o nominacjach "w oparciu o zebrane informacje dotyczące funkcjonariuszy, wobec których te wnioski będą kierowane".

Autorka/Autor: ms/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Prezydent RP Karol Nawrocki Tomasz Siemoniak Władysław Kosiniak-Kamysz
